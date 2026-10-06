Presidente do PT afirma que Lula já "assumiu os compromissos feitos com o mercado"

Edinho também declarou que Lula defende uma reforma administrativa como forma de melhorar as conta públicas e disse ainda que Alckmin participará de forma mais ativa na campanha

Novo presidente nacional do PT, Edinho Silva (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

O presidente nacional do PT e coordenador da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Edinho Silva, declarou em entrevista para o SBT News nesta segunda-feira, 6, que Lula cumpriu todos os compromissos feitos com agentes do mercado.

"O presidente Lula já assumiu os compromissos que o mercado quer dele. Ele nunca endividou o Brasil, ao contrário, ele pegou um país endividado e consertou o Brasil", declarou o presidente do PT.

Edinho também declarou que Lula defende uma reforma administrativa como forma de melhorar as conta públicas. "Ele tem convicção de que o Estado brasileiro tem que ser reformado, nós precisamos melhorar a qualidade do gasto. Não é possível um Estado desse tamanho gastando como nós gastamos", declarou o presidente do PT.

O presidente do PT também declarou que o vice-presidente Geraldo Alckmin deve ter ainda mais presença na campanha. Edinho disse que ele deve ter "outras funções", sem detalhar quais seriam.

"Ele tem sido uma figura fundamental da campanha e nós queremos que ele amplie ainda mais o seu papel, tenha outras funções, que seriam uma sobrecarga absurda. Ele tem viajado, participado de reuniões, dialogado com lideranças e articulado diálogos no segundo turno", declarou.