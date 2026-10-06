"Menos pelo desempenho e mais pela aprovação da governadora", diz Humberto sobre derrota de João

Em discurso no plenário, senador petista também agradeceu o apoio do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, que integra a base da governadora Raquel Lyra

Senador Humberto Costa em sessão no plenário (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Humberto Costa (PT) comentou, nesta terça-feira (6), durante sessão no plenário do Senado Federal, sobre a derrota eleitoral sofrida por João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco, que terminou com a reeleição de Raquel Lyra (PSD). Para o petista, o resultado negativo para o socialista não se deu em função de possíveis erros na condução da campanha, mas pelo patamar positivo de aprovação da gestão atual.

“Se João Campos não chegou a conquistar o governo do estado ou ir ao segundo turno foi menos pelo seu desempenho e pelas propostas inovadoras apresentadas do que pela razoável aprovação da governadora, candidata com a qual a população optou por continuar à frente do governo de Pernambuco. E aqui apresento o meu cumprimento à governadora Raquel Lyra pela sua reeleição”, disse.

No dia 29 de setembro, cinco dias antes da eleição, a Quaest divulgou um levantamento que apontou o governo de Raquel com 59% de aprovação, enquanto a avaliação de ótimo ou bom chegava a 46% do total. Já no dia 1º de outubro, foi a vez do Datafolha indicar uma aprovação de 64% do governo da pessedista, com ótimo ou bom chegando a 49% do público consultado.

Humberto também ressaltou a resiliência, a combatividade e a coragem política que teriam caracterizado a postura do líder da Frente Popular de Pernambuco, segundo o parlamentar. Ele agradeceu o apoio recebido durante o período eleitoral, com destaque para os mais 120 prefeitos que se somaram à sua candidatura, entre eles o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), que compõe a base de Raquel.

“Queria homenagear, em nome de todos eles, o prefeito da cidade de Caruaru Rodrigo Pinheiro, que foi muito importante para que eu pudesse conquistar essa vitória”, afirmou. Em seu discurso, o petista ressaltou ainda a relação com o senador Fernando Dueire (PSD) e lamentou o fato do parlamentar não disputar uma nova vaga na Casa Alta no pleito deste ano.

Humberto Costa comentou sobre os impasses internos envolvendo Dueire e a direção do MDB, que fizeram o senador deixar a sigla, e classificou a saída do parlamentar como uma “ausência extremamente lamentada pelos pernambucanos”.

