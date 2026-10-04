Família Bolsonaro se impõe no 1º turno e conquista quatro cadeiras no Congresso

Clã Bolsonaro celebrou vitória em todas as disputas as quais concorreram neste domingo (4). Filhos, esposa e até irmão do ex-presidente se elegeram

Jair Bolsonaro e os filhos. (Foto: Reprodução)

O clã Bolsonaro celebrou a vitória em todas as disputas que travaram neste domingo (4), quando Flávio superou Lula no primeiro turno das eleições presidenciais e outros membros da família conquistaram cadeiras no Congresso.

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador de 45 anos e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, obteve 47,06% dos votos, contra 45,12% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a purificação praticamente concluída.

Eles se enfrentarão no segundo turno em 25 de outubro. Flávio foi indicado candidato por seu pai, que cumpre pena de mais de 27 anos em prisão domiciliar por tentar um golpe de Estado após perder as eleições de 2022.

A esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, de 44 anos, foi a senadora mais votada do Distrito Federal, em Brasília. Um de seus irmãos será seu suplente. Segundo observadores, a ex-primeira-dama projeta-se como opção para as eleições presidenciais de 2030.

Carlos Bolsonaro, 43, segundo filho do ex-presidente, foi o segundo mais votado para o Senado em Santa Catarina. Assim, garantiu uma das duas cadeiras em disputa pelo estado.

O caçula dos homens de Bolsonaro, Jair Renan, 28, foi eleito deputado federal também por Santa Catarina. Eduardo, o terceiro filho, 42, não concorreu após ter se autoexilado nos Estados Unidos em 2025, quando era deputado.

Por fim, um irmão do próprio Jair, Renato Bolsonaro, de 62 anos, conquistou uma cadeira de deputado federal por São Paulo. A família poderia ter, ao todo, a presidência, dois senadores e dois deputados, com um Congresso que pode votar uma anistia para Jair Bolsonaro, uma promessa de campanha de Flávio.