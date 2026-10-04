"Não posso decepcionar o povo de Pernambuco" declara Humberto Costa ao comemorar reeleição ao Senado

O parlamentar disse ainda que vai se reunir com o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (5) para "traçar os planos" para o segundo turno.

Humberto Costa (PT) foi o candidato ao Senado mais votado de Pernambuco (Karol Rodrigues/DP Foto)

Reeleito para o Senado em Pernambuco, Humberto Costa (PT) falou sobre a alegria de estar rumo ao seu terceiro mandato.

Reunido com aliados, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada Marília Arraes (PDT) , no Hotel Luzeiros, localizado no bairro do Pina, no Recife, Humberto afirmou que 'não pode decepcionar' os eleitores pernambucanos.

"É uma alegria muito grande. É um sinal de reconhecimento ao trabalho que tenho feito ao longo da minha trajetória política e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Eu não posso decepcionar o povo de Pernambuco que acreditou em mim pela terceira vez. Tenho certeza e convicção de que vamos construir um caminho importante para o nosso estado, mesmo na adversidade", disse o senador, referindo-se à composição do Senado, que terá maioria de oposição ao seu grupo político.

O parlamentar disse ainda que vai se reunir com o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (5) para "traçar os planos" para o segundo turno.

"Amanhã nós vamos nos reunir com o presidente, traçar os planos para esse enfrentamento e, com toda a certeza, conseguir reverter esse cenário do primeiro turno. Lula é uma pessoa que o povo brasileiro conhece, conhece as suas ideias e os seus projetos, que apontam para um Brasil melhor. Acredito que esse argumento vai ser importante para revertermos esse resultado", destacou.

