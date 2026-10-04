"O povo gosta que eu dispute o segundo turno", diz Lula sobre eleição presidencial

O petista ficou em segundo lugar na disputa das eleições presidenciais deste ano e vai disputar o segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL)

Lula em discurso após primeiro turno das eleições 2022 (NELSON ALMEIDA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (4) que gostaria de ter encerrado a disputa no primeiro turno, mas tratou a nova etapa em tom bem-humorado.

"Não é a primeira vez que penso que gostaria de ter ganhado no primeiro turno", afirmou. "O povo gosta que eu dispute o segundo turno. E eu sou muito bom no mata-mata."

Lula também disse que sua campanha buscará os eleitores que não compareceram às urnas neste domingo (4). "Nós vamos fazer um apelo aos 28 milhões de pessoas que não votaram", afirmou. Segundo ele a campanha tentará mostrar que, "nesse momento histórico do Brasil, o voto é necessário para definir o futuro deste País".

O petista ficou em segundo lugar na disputa das eleições presidenciais deste ano. Com 99,77% das urnas apuradas, ele tinha 45,10% dos votos válidos, contra 47,08% do senador Flávio Bolsonaro. Os dois irão disputar o segundo turno, agendado para o próximo dia 25 de outubro.

