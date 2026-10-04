Veja quem são os novos senadores e como fica a composição do Senado

Senado Federal (Foto: EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENAD)

Os eleitores brasileiros escolheram neste domingo (4) dois senadores em cada estado e no Distrito Federal. Ao todo, 54 das 81 cadeiras do Senado Federal estiveram em disputa nas eleições de 2026, o equivalente a dois terços da Casa. Os dois candidatos mais votados em cada unidade da Federação foram eleitos.

Com a renovação de dois terços das cadeiras, o resultado das urnas modifica de forma significativa a composição do Senado a partir de 2027. Para conhecer o novo quadro da Casa, no entanto, é preciso considerar também os 27 senadores eleitos em 2022 que não tiveram seus mandatos submetidos à votação neste ano. Esses parlamentares têm mandato previsto até janeiro de 2031.

Veja os eleitos por estados

Os 54 novos senadores estão distribuídos em duas vagas para cada uma das 27 unidades da Federação. A votação para o Senado é majoritária: são eleitos os dois candidatos que obtêm o maior número de votos em cada estado e no Distrito Federal.

Norte

Acre (AC)

Márcio Bittar (PL) - 25,59% dos votos válidos

Mara Rocha (Republicanos) - 17,95% dos votos válidos



Amapá (AP)

Rayssa Furlan (Pode) - 29,98%

Lucas Barreto (PSD) - 24,22%

Amazonas (AM)

Eduardo Braga (MDB) - 32,11%



Plínio Valério (PSDB) - 24,71%

Pará (PA)

Helder (MDB) - 25,91%



Delegado Éder Mauro (PL) - 22,45%

Rondônia (RO)

Dr. Fernando Máximo (PL) - 31,97%

Bruno Scheid (PL) - 26,56%

Roraima (RR)

Nicoletti (PL) - 22,68%

Teresa Surita (MDB) - 19,24%

Tocantins (TO)

Eduardo Gomes (PL) - 27,22%

Alexandre Guimarães (MDB) - 19,16%

Nordeste

Alagoas (AL)

Arthur Lira (PP) - 28,96%*

Marina JHC (MDB) - 28,06%*

*com 96,27% das urnas apuradas

Bahia (BA)

Rui Costa (PT) - 29,86%*



Jaques Wagner (PT) - 27,43%*

*com 96,18% das urnas apuradas

Ceará (CE)

Cid Gomes (PSB) - 31,09%*



Luiziane (Rede) - 28,92%*

*com 97,48% das urnas apuradas

Maranhão (MA)

Fufuca (PP) - 21,44%*



Lahesio Bonfim (Novo) - 20,67%*

*com 98,65% das urnas apuradas

Paraíba (PB)

João Azevedo (PSB) - 32,51%

Veneziano (MDB) - 22,75%

*com 99,88% das urnas apuradas

Pernambuco (PE)

Humberto Costa (PT) - 27,16%*



Marília Arraes (PDT) - 24,97%*

*com 99,57% das urnas apuradas

Piauí (PI)

Marcelo Castro (MDB) - 35,64%*



Júlio César - O Julim do Lula (PSD) - 26,96%*

*com 99,18% das urnas apuradas

Rio Grande do Norte (RN)

Styvenson Valentim (Pode) - 29,20%*

Samanda de Lula (PT) - 17,68%*

*com 99,25% das urnas apuradas

Sergipe (SE)

Rogério Carvalho (PT) - 21,91%*

Delegado Alessandro (MDB) - 17,14%*

*com 99,93% das urnas apuradas

Centro-Oeste



Goiás (GO)

Gustavo Gayer (PL) - 24,53%*

Gracinha Caiado (União) - 21,82%*

*com 99,96% das urnas apuradas

Mato Grosso (MT)

Mauro Mendes (União) - 33,21%

Zé Medeiros (PL) - 27,35%

Mato Grosso do Sul (MS)

Reinaldo Azambuja (PL) - 34,64%

Capitão Contar (PL) - 32,82%

Distrito Federal (DF)

Michelle Bolsonaro (PL) - 29,05%

Bia Kicis (PL) - 27,44%*

Sudeste



Espírito Santo (ES)

Renato Casagrande (PSB) - 24,70%

Evair de Melo (Republicanos) - 24,39%

Minas Gerais (MG)

Domingos Sávio (PL) - 24,29%*



Marília Campos (PT) - 19,40%*

*com 99,01% das urnas apuradas

Rio de Janeiro (RJ)

Carlos Portinho (PL) - 26,77%*

Carlos Jordy (PL) - 24,56%*

*com 99,97% das urnas apuradas

São Paulo (SP)

Guilherme Derrite (PP) - 30,59%*

André do Prado (PL) - 29,2%*

*com 99,98% das urnas apuradas

Sul

Paraná (PR)

Felipe Barros (PL) - 27,26%*

Deltan Dallagnol (Novo) 25,214%*

*com 99,99% das urnas apuradas

Rio Grande do Sul (RS)

Sanderson (PL) eleito com 30,11%

Marcel Van Hatten (Novo) eleito com 30,08%

Santa Catarina (SC)

Carol de Toni (PL) eleita com 33,47%*

Carlos Bolsonaro (PL) - 25,36%*

*com 99,98% das urnas apuradas

Como fica o Senado



O Senado Federal é composto por 81 parlamentares, sendo três representantes de cada estado e do Distrito Federal. Diferentemente da Câmara dos Deputados, em que o número de representantes de cada unidade da Federação varia de acordo com a população, todos os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de senadores.

O mandato de senador dura oito anos. Por isso, a renovação do Senado ocorre de forma alternada: em uma eleição são escolhidos 27 parlamentares, correspondentes a um terço da Casa; quatro anos depois, são escolhidos 54, correspondentes a dois terços.

Portanto, os 54 eleitos neste domingo se juntam aos 27 senadores que já tinham mandato até 2031.