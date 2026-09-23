Michelle Bolsonaro recebe alta após internação por causa de enxaqueca

Os médicos ainda analisam as crises recorrentes de enxaqueca de Michelle, que é candidata ao Senado pelo Distrito Federal

Michelle Bolsonaro já havia sido internado outra vez com quadro de enxaqueca refratária (Reprodução Instagram/Michelle Bolsonaro)

A candidata ao Senado Federal e ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL-DF), recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (23), após ser internada no Hospital DF Star, em Brasília, na terça-feira (22). A ex-primeira-dama deu entrada na unidade para tratar um quadro de enxaqueca refratária.

Após deixar o hospital, Michelle informou nas redes sociais que já está em casa e agradeceu pelas mensagens e orações recebidas durante a internação. "De alta, graças ao meu bom Deus! Obrigada pelas orações e por todas as mensagens que recebi. Deus abençoe cada um de vocês", escreveu.

Segundo a equipe de comunicação de Michelle, os médicos ainda analisam as causas da recorrência das crises. "Aguardamos o aprofundamento da análise que os médicos estão fazendo para verificar o motivo da recorrência das crises", informou a equipe.

Michelle está em tratamento para cefaleia há dois meses. Em agosto, ela também precisou ser internada para tratar dores de cabeça e passou por uma série de exames e procedimentos relacionados à enxaqueca. A primeira internação ocorreu nas vésperas da convenção do Partido Liberal (PL) que oficializou as candidaturas de Michelle e Bia Kicis ao Senado.

