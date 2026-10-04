Augusto Cury (Avante) vota em Colina, interior de São Paulo

Candidato à presidência, Cury tem a expectativa de uma surpresa positiva para sua chapa

(Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press)

O candidato à disputa presidencial Augusto Cury (Avante), votou há pouco na cidade de Colina, no interior de São Paulo, por volta das 11h deste domingo (4). O escritor participa da corrida pelo Palácio do Planalto em chapa com Júlio Delgado, seu colega de partido.

O candidato reforçou à imprensa que o momento político do País coloca o brasileiro em estado de alerta e ansiedade pelo futuro. Cury disse que a expectativa em relação à apuração é que haja uma surpresa positiva para sua chapa.

