Lula diz que precisa derrotar fascismo para 'civilidade voltar à política'

Ato de Lula no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (2) ( Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (2) durante uma caminhada em Belo Horizonte (MG), que vai derrotar o "fascismo" para devolver à política a "civilidade". O presidente também disse estar predestinado a fazer "maior revolução na educação da história".

O presidente disse ainda que teve que arrumar a economia quando assumiu a presidência em 2003 e que, ao retornar para a Presidência em 2023, teve que "pegar um País destruído" pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula está na carreata, que é seu penúltimo ato de campanha antes do primeiro turno da eleição, ao lado do deputado federal Patrus Ananias (PT), que concorre ao governo mineiro, e das candidatas apoiadas por ele ao Senado: a ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) e a ex-deputada federal Áurea Carolina (PSOL).

Lula encerrará a campanha antes do primeiro turno com uma caminhada na Avenida Paulista, às 10 horas deste sábado (3).