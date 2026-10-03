Datafolha: Raquel Lyra tem 49% e João Campos, 48% dos votos válidos para primeiro turno

O levantamento divulgado pelo Datafolha neste sábado (3) é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno das Eleições Gerais, que acontecem neste domingo (4)

Candidatos Raquel Lyra e João Campos (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)

A última pesquisa do Datafolha para o Governo de Pernambuco foi divulgada neste sábado (3). A nova rodada do levantamento mostra a governadora Raquel Lyra (PSD) com 49% nas intenções de votos válidos na disputa pelo governo de Pernambuco no primeiro turno, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 48%.

Registrado sob o número PE-02404/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento entrevistou 1.650 pessoas e os resultados possuem 95% de grau de confiança.

Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% dos votos válidos cada. Professora Camila (UP), Guilherme Fonseca (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram.

No cálculo dos votos válidos, são desconsiderados os eleitores que declaram voto branco ou nulo e aqueles que ainda estão indecisos. É esse o critério utilizado pela Justiça Eleitoral na divulgação dos resultados oficiais.

Votos totais

Quando são considerados todos os entrevistados, Raquel Lyra aparece com 46% das intenções de voto, enquanto João Campos registra 45%.

Ivan Moraes e Renan Hallais têm 1% cada. Professora Camila, Guilherme Fonseca e Victor Assis não pontuaram.

Outros 4% afirmaram que pretendem votar em branco, anular o voto ou não escolher nenhum dos candidatos. Os que não souberam responder representam 3%.

O Datafolha ouviu 1.650 eleitores com 16 anos ou mais em Pernambuco entre sexta-feira (2) e este sábado (3). Contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-02404/2026.

Segundo turno também tem empate

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. Nesse cenário, a governadora registra 48%, enquanto o socialista aparece com 47%.

Mais uma vez, a diferença é de apenas um ponto percentual e configura empate técnico. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 2% dos entrevistados não souberam responder.

Confira a última pesquisa Datafolha

A rodada anterior da Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (1º) mostra a governadora Raquel Lyra (PSD) com 46% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 44%.

Ainda de acordo com o levantamento, Ivan Moraes (PSOL) possui 2% (antes era 1%). Já Renan Hallais (Missão) permaneceu com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Entrevistados que responderam que vão votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos citados permaneceu em 4%. O número de indecisos se manteve em 3%.