A dois dias do 1º turno, Raquel Lyra e João Campos avaliam campanhas

Candidatos Raquel Lyra e João Campos (Fotos: Maurício Ferry/DP Foto e Karol Rodrigues/DP Foto)

Na reta final da disputa pelo Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) começam a colocar em perspectiva as campanhas que os levaram até as vésperas das urnas. Nesta sexta-feira (2), os dois principais candidatos ao Palácio do Campo das Princesas fizeram balanços de suas caminhadas eleitorais e projetaram os últimos movimentos antes da votação de domingo (4).

Em um dos últimos compromissos de campanha na Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta sexta, a governadora Raquel Lyra fez uma avaliação da caminhada pela reeleição. Aos jornalistas, a chefe do Executivo estadual salientou que buscou apresentar as propostas e falou sobre continuidade do trabalho.

"A gente buscou apresentar as nossas propostas, garantir em todas as áreas que o que a gente fez até aqui vai continuar. Se fizemos 1.500 km de estrada, estamos em obra mais 1.500; vamos fazer mais três mil. Serão 50 mil novas habitações. A gente vai entregar 30 escolas técnicas e vamos chegar às nossas 250 creches. E ainda mais investimento em segurança pública. É essa a nossa obsessão, trabalhar mais dobrado e triplicado, porque a casa tá pronta para viver os melhores anos do nosso estado", disse.

A agenda da candidata da Coligação Pernambuco de Coração segue à noite com duas carreatas nos municípios de Gravatá, no Agreste do estado, e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.

Otimismo

Durante agenda de campanha na Comunidade do Coque, na Zona Sul do Recife, também na manhã de hoje, o candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos, fez uma avaliação da campanha. Para o ex-prefeito do Recife, a chapa apresentou a melhor trajetória, salientando o quantitativo de propostas.

"Eu tô muito animado e confiante numa grande vitória. A vitória de Marília, de Humberto, de João e de Lula, porque vai ser a vitória do povo de Pernambuco. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe", disse.

Ainda aos jornalistas, o socialista falou diretamente para o eleitorado indeciso. "Para você que tá indeciso, tenha certeza de que aqui tá um cara que vai dedicar a vida a Pernambuco, assim como eu fiz pelo Recife, a gente vai fazer pelo estado. Para governador, é João 40".

Ainda nessa sexta-feira, o candidato da Frente Popular participa de carreatas em Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife.