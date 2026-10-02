Acompanhe ao vivo a apuração do resultado das eleições 2026
O primeiro turno das eleições 2026 será realizado neste domingo (4)
Publicado: 02/10/2026 às 19:27
Urnas eletrônicas (Abdias Pinheiro/SECOM/TSE)
O primeiro turno das eleições 2026 será realizado neste domingo (4). Eleitores votarão em presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.
Nos lugares em que houver 2º turno, os eleitores retornam às urnas em 25 de outubro.
As urnas funcionarão das 8h às 17h, no horário de Brasília. Terminada a votação, os dados dos Boletins de Urna, que registram o resultado da seção eleitoral, começam a ser transmitidos para a totalização. As informações são divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à medida que os boletins são recebidos e processados. Acompanhe em tempo real: