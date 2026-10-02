Vice de Flávio Bolsonaro participa de carreata no Recife neste sábado (3)
Vinda do candidato a vice-presidente de Flávio Bolsonaro (PL), Alfredo Gaspar (PL), foi anunciada por Gilson Machado (PODE), nas redes sociais
Publicado: 02/10/2026 às 07:12
Candidato à vice-presidência Alfredo Gaspar (PL) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)
O candidato a vice-presidente de Flávio Bolsonaro (PL), Alfredo Gaspar (PL), participará de uma carreata em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, neste sábado (3). A informação foi anunciada nesta quinta-feira (1°) pelo candidato a deputado federal Gilson Machado (PODE), um dos maiores nomes do bolsonarismo em Pernambuco.
“A maior imagem de toda essa campanha. O nosso vice-presidente, Alfredo Gaspar, virá para o encerramento da campanha vitoriosa de Flávio, junto conosco e com toda a direita”, disse Gilson.
O encontro está organizado para às 13h, na Avenida Boa Viagem. Ainda conforme Gilson, estarão presentes nomes da direita pernambucana, como os candidatos ao Senado Mendonça (PL) e Carlos Sant’Anna (NOVO).
Gaspar é ex-deputado federal por Alagoas e chegou a ser lançado para o Senado pelo estado antes de ser escolhido para compor a chapa de Flávio Bolsonaro como candidato a vice-presidente.