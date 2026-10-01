Datafolha divulga nova pesquisa para o governo de Pernambuco nesta quarta (1º)
Raquel Lyra aparece com 46%, e João Campos com 44%
Publicado: 01/10/2026 às 16:45
Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)
A nova pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco foi divulgada nesta quinta-feira (1º). Veja os números do cenário estimulado:
- Raquel Lyra (PSD): 46%
- João Campos (PSB): 44%
- Ivan Moraes (PSOL): 2%
- Renan Hallais (Missão): 1%
- Professora Camila (UP): 0%
- Victor Assis (PCO): 0%
- Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
- Branco/nulo/nenhum: 4%
- Indecisos: 3%
Votos válidos
Considerando apenas os votos válidos, o cenário é o seguinte:
- Raquel Lyra: 50%
- João Campos: 47%
- Ivan Moraes: 2%
- Renan Hallais: 1%
- Professora Camila: 0%
- Victor Assis: 0%
- Guilherme Fonseca: 0%
Registrado sob o número PE-06822/2026, o levantamento foi realizado entre a segunda-feira (28) e esta quinta e foi contratado pela TV Globo.
Foram ouvidos 1.204 eleitores. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.