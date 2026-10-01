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ELEIÇÕES 2026

Datafolha divulga nova pesquisa para o governo de Pernambuco nesta quarta (1º)

Raquel Lyra aparece com 46%, e João Campos com 44%

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/10/2026 às 16:45

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Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB)/Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto

Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco foi divulgada nesta quinta-feira (1º). Veja os números do cenário estimulado:

  • Raquel Lyra (PSD): 46% 
  • João Campos (PSB): 44% 
  • Ivan Moraes (PSOL): 2% 
  • Renan Hallais (Missão): 1%
  • Professora Camila (UP): 0%
  • Victor Assis (PCO): 0% 
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% 
  • Branco/nulo/nenhum: 4% 
  • Indecisos: 3% 

Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, o cenário é o seguinte:

  • Raquel Lyra: 50%
  • João Campos: 47%
  • Ivan Moraes: 2% 
  • Renan Hallais: 1%
  • Professora Camila: 0%
  • Victor Assis: 0% 
  • Guilherme Fonseca: 0% 

Veja também:

Registrado sob o número PE-06822/2026, o levantamento foi realizado entre a segunda-feira (28) e esta quinta e foi contratado pela TV Globo.

Foram ouvidos 1.204 eleitores. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

eleições 2026 , Pesquisa eleitoral , quaest
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