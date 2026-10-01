Datafolha divulga nova pesquisa para o governo de Pernambuco nesta quarta (1º)

Governadora Raquel Lyra (PSD) e o candidato João Campos (PSB) (Fotos: Karol Rodrigues/DP Foto)

A nova pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco foi divulgada nesta quinta-feira (1º). Veja os números do cenário estimulado:

Raquel Lyra (PSD): 46%



João Campos (PSB): 44%



Ivan Moraes (PSOL): 2%



Renan Hallais (Missão): 1%



Professora Camila (UP): 0%



Victor Assis (PCO): 0%



Guilherme Fonseca (PSTU): 0%



Branco/nulo/nenhum: 4%



Indecisos: 3%

Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, o cenário é o seguinte:

Raquel Lyra: 50%



João Campos: 47%



Ivan Moraes: 2%



Renan Hallais: 1%



Professora Camila: 0%



Victor Assis: 0%



Guilherme Fonseca: 0%

Registrado sob o número PE-06822/2026, o levantamento foi realizado entre a segunda-feira (28) e esta quinta e foi contratado pela TV Globo.

Foram ouvidos 1.204 eleitores. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.