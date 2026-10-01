Defesa de Bolsonaro pede ao STF anulação da condenação

Pedido de 80 páginas foi encaminhado ao presidente da Corte, Edson Fachin, e busca rever sentença de 27 anos e três meses cumprida pelo ex-presidente

Entre os argumentos apresentados pelos advogados estão questionamentos sobre a condução do processo e sobre a validade das provas utilizadas no julgamento (AFP)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta quinta-feira (1º/10) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da condenação de 27 anos e três meses de prisão no processo que apurou a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O pedido foi apresentado em um documento de 80 páginas endereçado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin. A petição integra uma nova tentativa de revisão da condenação imposta pela Primeira Turma do Supremo em setembro de 2025.

Entre os argumentos apresentados pelos advogados estão questionamentos sobre a condução do processo e sobre a validade das provas utilizadas no julgamento. A defesa também já havia sustentado que o caso deveria ter sido analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma, além de alegar dificuldades de acesso ao conjunto de provas produzido durante a investigação. Esses argumentos, porém, já foram discutidos no processo original e rejeitados pela Corte.

O novo pedido ocorre uma semana depois de a defesa desistir de uma solicitação feita ao ministro Kassio Nunes Marques para suspender a execução da pena enquanto a revisão criminal fosse analisada.

Bolsonaro cumpre atualmente a pena em prisão domiciliar, concedida por razões de saúde. A condenação estabeleceu regime inicial fechado e prevê 27 anos e três meses de pena, além de multa.

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