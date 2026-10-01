"Basta serenar que Recife alaga", diz Raquel sobre falta de resolução para cheias no Recife

Candidata do PSD afirmou que Estado atua em barragens e encostas e disse que estudos buscam reduzir impacto ambiental do projeto militar

Candidata Raquel Lyra (Foto: Reprodução/TV Jornal)

Durante o debate entre os candidatos ao Governo de Pernambuco promovido pela TV Jornal nesta quinta-feira (1º), Raquel Lyra (PSD) relacionou os alagamentos no Recife à falta de obras de infraestrutura e defendeu a atuação do Estado em barragens, contenção de encostas e prevenção de enchentes.

“A gente não olha mais para o céu para saber se vai chover para alagar o Recife. Na verdade, a gente olha para a tábua de maré: basta serenar que o Recife está debaixo d’água”, disse a candidata à reeleição.

Na mesma resposta, a candidata afirmou ser favorável à implantação da Escola de Sargentos em Pernambuco, mas disse que o governo estadual trabalha com o Exército para reduzir os impactos ambientais do empreendimento.

Ao questionar Ivan Moraes (PSOL), Raquel criticou a atuação do PSB à frente da Prefeitura do Recife e afirmou que os alagamentos deixaram de depender apenas da chuva. Ela afirmou que obras de infraestrutura para reduzir os impactos das chuvas e proteger moradores de áreas de morro não foram realizadas de forma suficiente.

“O PSB governa aqui há pelo menos 12, 14 anos, e as obras de infraestrutura adequadas para que isso pudesse deixar de acontecer nos morros, as pessoas deixarem de ter medo, elas não aconteceram.”

Na réplica, Ivan Moraes citou sua atuação como vereador do Recife e defendeu medidas de prevenção a desastres climáticos. Ele também levou para o debate a discussão sobre a Escola de Sargentos, questionando o apoio de Raquel e do candidato João Campos ao empreendimento.

Segundo Ivan, o projeto que será feito em Paudalho, na Zona da Mata, pode provocar impactos sobre a Mata Atlântica e mananciais da região de Aldeia. O candidato defendeu que a escola seja transferida para Araçoiaba, alternativa que, segundo ele, é apoiada por movimentos ambientais.

Ao responder, Raquel afirmou que considera a Escola de Sargentos importante para Pernambuco e disse que o governo estadual vem trabalhando para reduzir o desmatamento associado ao projeto.

“Todo o trabalho que o Governo de Pernambuco fez com as suas secretarias foi trabalhar junto com o Exército Brasileiro para que a gente tenha diminuído o desmatamento, para que a gente tenha o mínimo de impacto possível.”

A candidata afirmou ainda que foram realizados estudos e reuniões ao longo dos três anos e meio de sua gestão para buscar a preservação da Mata Atlântica.

Na sequência, Raquel voltou ao tema da infraestrutura e listou obras de barragens e contenção que, segundo ela, estão em andamento ou previstas. Citou as barragens de Panelas, Gato e Guabiraba, além da contenção do Rio Jaboatão, em Engenho Pereira.

A candidata também afirmou que pretende construir a barragem de Engenho Maranguape, com impacto previsto sobre Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, e anunciou a aplicação de R$ 2 bilhões em obras de encostas.

Na tréplica, Ivan voltou a criticar o projeto da Escola de Sargentos e afirmou que a redução da quantidade de árvores prevista para ser afetada ocorreu após mobilização de movimentos ambientais. “Eu sei que foi reduzida a quantidade de árvores que podem ser impactadas pelo projeto da Escola de Sargentos porque eu participei dessa luta.”

O candidato também afirmou que a previsão atual de desmatamento, estimada por ele em 100 mil árvores, ainda representa um impacto ambiental significativo e relacionou a preservação da área à prevenção de riscos durante eventos climáticos extremos.

