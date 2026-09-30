Novas mensagens de Vorcaro mostram tentativa de encontro com ex-presidente do Banco Central

Conversas encontradas pela PF indicam que reunião proposta a Roberto Campos Neto, no fim de 2023, foi remarcada e cancelada

Roberto Campos Neto (Raphael Ribeiro/BCB)

Roberto Campos Neto esteve à frente da presidência do Banco Central de 2019 a 2025. No início de sua gestão, o BC autorizou, em outubro, o banqueiro Daniel Vorcaro a comprar o então Banco Máxima, rebatizado depois como Master. O órgão havia rejeitado a transação, oito meses antes, sob o comando de Illan Goldfajn.

Novas conversas extraídas do celular de Vorcaro pela Polícia Federal (PF) revelam as conversas com o então presidente do BC a partir do fim de 2023. Elas atestam as tratativas do empresário para uma reunião com Campos Neto na qual o empresário propõe “apresentar o trabalho que estamos desenvolvendo no banco e nossas perspectivas”.

As tratativas para o encontro tiveram início no dia 21 de novembro de 2023, quando o ex-dono do Banco Master indicou a disponibilidade para viajar a Brasília em data conveniente ao gestor bancário. Campos Neto teria então confirmado o interesse e, até sua realização, diversos conflitos de agenda foram registrados.

Em um primeiro momento, o dirigente informou que solicitaria um agendamento para a semana subsequente à do contato. No mesmo dia, um assistente do então presidente do Banco Central retornou o contato do banqueiro para o agendamento da reunião, que não teria sido realizada pela iminência dos Comitês de Estabilidade Financeira (Comef) e de Política Monetária (Copom) do BC.

No dia 20 de dezembro daquele ano, um cancelamento de última hora motivou Campos Neto a propor um encontro na sexta-feira daquela mesma semana, dia 22, ou uma videoconferência na semana posterior. Para o encontro, ele ofereceu receber Vorcaro em local particular. “Se por acaso for na Fazenda Boa Vista, na outra semana, podemos fazer lá também. Vou estar lá com a família”, escreveu.

Uma segunda tentativa foi firmada, mas voltou a ser cancelada por Campos Neto na data do encontro. “Minha esposa, que está na fazenda Boa Vista, mandou dedetizar a casa e não me falou. Entrei e fiquei tossindo muito. Podemos mudar a reunião aqui para o BC, na Paulista?”, alegou o presidente. Não há registros sobre a reunião.

Os dois voltaram a se falar meses depois, em 12 de março de 2024, quando Campos Neto enviou uma imagem para Vorcaro. O arquivo não foi identificado pela PF. A conversa se encerra com a resposta do então dono do Banco Master: “Merecido! Parabéns!”. “Muito obrigado Daniel. Um grande abraço e sucesso”, respondeu, no dia seguinte.

*Com informações de O Globo e Diário do Centro do Mundo.