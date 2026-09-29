‘Enquanto eu for presidente, ninguém vai avacalhar com Nossa Senhora Aparecida’, diz Lula

Durante um comício realizado em Belém, no Pará, o petista declarou que todas as religiões e crenças precisam ser respeitadas

Imagem mostra presidente Lula (PT) erguendo representação de Nossa Senhora Aparecida (Ricardo Stuckert.)

Em meio à polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida e o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que “ninguém vai avacalhar com a santa” enquanto ocupar a Presidência da República (VEJA O VÍDEO ABAIXO).

Durante um comício realizado em Belém, no Pará, na noite da última segunda-feira (28), o petista declarou que todas as religiões e crenças precisam ser respeitadas. No evento, estavam presentes políticos da base e apoiadores do presidente.

A Igreja Batista da Lagoinha também foi citada por Lula durante o discurso. O presidente chamou a denominação de “mentirosa” e criticou o pastor André Valadão, fazendo referência a uma suposta ligação dele com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e alvo de investigação por suspeitas de fraudes financeiras.

A polêmica envolvendo Nossa Senhora Aparecida e Flávio Bolsonaro começou a circular na noite de quarta-feira passada, dia 23, com a alegação de que o senador apoiaria um projeto para retirar da santa o título de Padroeira do Brasil.

Segundo monitoramento de redes sociais feito pela campanha de Flávio e apresentado à Justiça Eleitoral, a publicação que deu origem à onda de boatos foi feita pelo influenciador Jeferson de Oliveira Monteiro, autor do perfil "Dilma Bolada".

A informação se espalhou nas redes e alcançou milhões de publicações. Flávio negou defender a medida e acusou Lula de explorar a discussão religiosa para fins eleitorais.

Com informações do Estadão Conteúdo.