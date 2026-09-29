Lula é desaprovado por 53,6% dos eleitores e aprovado por 45,2%, aponta Atlas/Bloomberg

Para 50,8%, a gestão do presidente é ruim ou péssima, 40,2% avaliam a administração como ótima ou boa e 9% como regular

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (29) aponta que o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no cargo é desaprovado por 53,6% dos entrevistados. O petista é aprovado por 45,2%, enquanto 1,2% não soube responder.

A desaprovação de Lula oscilou para cima: era de 53% na rodada anterior da pesquisa, divulgada no último dia 23 de setembro. Já a aprovação oscilou para baixo - era 45,4%. As variações estão dentro da margem de erro do levantamento, de 1,0 ponto porcentual.

A Atlas também questionou os entrevistados sobre como eles avaliam o governo petista. Para 50,8%, a gestão é ruim ou péssima, 40,2% avaliam a administração como ótima ou boa e 9% como regular. Na semana anterior, o placar era 50,9%, 40,4% e 8,7%, respectivamente.

A Atlas/Bloomberg entrevistou 5.005 pessoas pela internet por meio do método de recrutamento digital aleatório entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-04391/2026.