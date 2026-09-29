Flávio: Não existe projeto de lei sobre retirada do título de N. Sra de Padroeira do Brasil

Flávio Bolsonaro citou a primeira-dama Janja e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, entre aqueles que, segundo ele, fizeram parte de uma "rede de mentiras"

O senador e candidato a Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro (Bruno Peres/ Agência Brasil)

O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, voltou a negar nesta segunda-feira, 28, que pretenda retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil e acusou integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de terem contribuído para disseminar a informação. Em entrevista ao SantoFlow Podcast, Flávio afirmou ter ficado "muito indignado" com o episódio.

O candidato citou a primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, entre aqueles que, segundo ele, fizeram parte de uma "rede de mentiras".

"Não existe projeto de lei sobre retirada do título de Nossa Senhora de Padroeira do Brasil", afirmou. O candidato disse ainda não ter ficado surpreso com a exploração política do episódio pelo PT e mencionou o atentado a faca sofrido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a campanha eleitoral de 2018.

Flávio afirmou que estava jogando futebol com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) quando tomou conhecimento da repercussão do caso. "Fiquei muito indignado com a fake news sobre Nossa Senhora", disse.

A informação falsa ganhou força nas redes sociais na semana passada e associava Flávio a uma suposta intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida a condição de Padroeira do Brasil. Em agosto, Flávio disse que, caso fosse eleito, um de seus primeiros atos seria "decretar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo".

Evangélico, Flávio tem no segmento religioso uma parcela importante de sua base eleitoral e tem buscado aproximação com pastores e grandes denominações durante a campanha. Levantamento Datafolha realizado entre os dias 22 e 23 de setembro mostrou o candidato do PL com 47% das intenções de voto entre os evangélicos, ante 27% de Lula. No eleitorado católico, a relação se invertia: Lula tinha 45%, e Flávio, 33%.

Nesta segunda, Flávio também relacionou a controvérsia ao debate sobre a laicidade do Estado. "O Brasil não é um Estado laico? A esquerda entende que o Estado laico é um Estado sem religião, e não é isso", afirmou.

Na sexta-feira, 25, o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a retirada de publicações que apresentassem como verdadeira a informação de que Flávio pretendia retirar o título de Nossa Senhora Aparecida. Na decisão, Mendonça, que assim como Flávio, é evangélico, classificou o conteúdo como "notoriamente inverídico" e determinou que as plataformas atuassem contra sua disseminação.

A primeira-dama Janja publicou na sexta-feira uma fotografia de Lula segurando uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e escreveu: "Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, olhai por nós!". Nesta segunda, ela também apareceu em cerimônia no Palácio do Planalto usando uma medalha com a imagem da santa.