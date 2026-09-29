Lula só vai ao debate da Globo se puder confrontar Flávio Bolsonaro diretamente

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, criticou modelos que considera "engessados" e afirmou que a presença de Lula depende do formato; Flávio confirmou presença e desafiou o petista

A campanha do presidente Lula ainda não confirmou presença no debate da Globo, mas manteve sua agenda livre (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não confirmou participação no debate da TV Globo, marcado para quinta-feira (1º), o último antes do primeiro turno, que acontece no domingo (4), mas a campanha petista manteve a agenda presidencial livre na quarta e na quinta. O senador Flávio Bolsonaro (PL) confirmou presença.

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, criticou modelos que considera “engessados” e afirmou que a presença de Lula depende do formato. "Ele quer um modelo de debate onde ele possa confrontar o que ele defende para o Brasil com aquilo que a família Bolsonaro defende", disse.

Flávio anunciou a decisão no domingo (27), em ato de campanha em Goiânia, e afirmou que irá mesmo sem o petista. "Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo", declarou. Até então, a campanha do senador condicionava a ida a debates à presença de Lula. Será a primeira participação de Flávio em debate televisionado nesta campanha.

Nenhum dos dois compareceu aos encontros anteriores. Ambos faltaram ao da TV Band, em 23 de agosto. O da TV Record, previsto para 27 de setembro, foi cancelado pela emissora por causa da ausência dos dois principais candidatos. Em 2006, quando disputava a reeleição, Lula também não participou de nenhum debate do primeiro turno.

A TV Globo informou que mantém o debate, previsto para as 21h20, após o Jornal Nacional. Foram convidados, além de Lula e Flávio, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). A lei determina que as emissoras convidem candidatos de partidos com pelo menos cinco representantes no Congresso e, por este motivo, Renan Santos, não foi convidado.

