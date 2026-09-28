TRE inicia auditoria das urnas eletrônicas para as eleições de 2026 em Pernambuco

Procedimentos começam no sábado (3) com sorteio das seções que passarão pelos testes. No domingo (4), 25 urnas serão submetidas ao Teste de Integridade

Eleitor registra seu voto no teclado numérico de urna eletrônica durante as eleições (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) inicia no sábado (3) os procedimentos de auditoria das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2026. A primeira etapa será a cerimônia pública de escolha e sorteio das seções eleitorais que participarão dos testes. A atividade será realizada das 7h às 12h, na Sala de Sessões do TRE-PE, no térreo da sede do tribunal, na Avenida Agamenon Magalhães, nº 1.160, nas Graças, no Recife.

A cerimônia integra o conjunto de procedimentos de fiscalização e verificação dos sistemas eleitorais antes e durante a votação. Os trabalhos são públicos e podem ser acompanhados por representantes de partidos políticos, federações e coligações, além de outras pessoas interessadas.

No domingo (4), dia da eleição, 25 urnas eletrônicas correspondentes às seções escolhidas ou sorteadas no dia anterior serão submetidas ao Teste de Integridade. O procedimento ocorrerá das 7h às 17h, na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), na Rua Desembargador Otílio Neiva Coêlho, s/n, na Ilha Joana Bezerra, no Recife.

O Teste de Integridade ocorre em ambiente controlado e simultaneamente à votação oficial. A finalidade é verificar se os votos registrados pelas urnas correspondem exatamente aos votos inseridos durante a auditoria.

Duas das 25 urnas também participarão do Teste de Integridade com Identificação Biométrica. Durante o procedimento, eleitoras e eleitores poderão ser convidados a participar voluntariamente da verificação. A iniciativa permite que o próprio eleitor acompanhe uma das etapas de fiscalização das urnas eletrônicas.

O TRE-PE também está incentivando os eleitores que votarão nas seções localizadas no Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, na Avenida Rui Barbosa, nº 704, nas Graças, no Recife, a participarem voluntariamente do Teste de Integridade com Identificação Biométrica. A participação não é obrigatória e integra as ações de transparência e fiscalização do processo eleitoral.

Teste de Autenticidade

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Também no domingo (4), serão realizados os Testes de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Diferentemente do Teste de Integridade, essa verificação acontece na própria seção eleitoral, antes do início da votação, nas urnas das seções escolhidas ou sorteadas no sábado (3).

O objetivo é verificar se os sistemas instalados nas urnas eletrônicas correspondem aos sistemas oficiais desenvolvidos, assinados digitalmente e lacrados pela Justiça Eleitoral.

A auditoria das urnas ocorre paralelamente a outros procedimentos preparatórios previstos pelo TRE-PE, como as cerimônias de verificação da integridade e autenticidade dos sistemas Transportador e JE-Connect em zonas eleitorais do estado. Em Altinho e Ibirajuba, por exemplo, o procedimento está previsto para 1º de outubro.

Em Sertânia e Belo Jardim, também foram programadas cerimônias para verificar a integridade e autenticidade dos sistemas Transportador e JE-Connect antes do primeiro turno.

Outra etapa prevista pela Justiça Eleitoral é a emissão da chamada zerésima, que serve para comprovar a inexistência de votos computados no sistema antes do início da votação. Em Camocim de São Félix, Sairé e São Joaquim do Monte, a emissão está prevista para 3 de outubro, com acompanhamento de fiscais partidários e representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil.

Todo o procedimento de auditoria realizado na Esmape será gravado por câmeras e transmitido pelo canal do TRE-PE no YouTube. A medida permite o acompanhamento público das atividades realizadas durante o Teste de Integridade.

Os procedimentos descritos fazem parte das etapas oficiais de fiscalização e auditoria das eleições.

