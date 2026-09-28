Governo anuncia apoio aos clubes: "O futebol pernambucano é maior que as bets"

Em reunião com representantes dos clubes e da FPF, no Palácio do Campo das Princesas, a governadora Raquel Lyra anunciou criação de grupo de trabalho para definir medidas de apoio financeiro e novas parcerias com o Estado

Governadora Raquel Lyra reunida com representantes dos clubes e da FPF (DIVULGAÇÃO)

A governadora Raquel Lyra se reuniu com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, e representantes da maioria dos clubes do estado para discutir os impactos do fim das bets e anunciar medidas de apoio ao futebol local.

Durante o encontro, na manhã desta segunda-feira (28), no Palácio do Campo das Princesas, Raquel anunciou a criação imediata de um grupo de trabalho para estruturar ações emergenciais e parcerias de longo prazo e se comprometeu a estudar medidas para oferecer suporte financeiro aos clubes.

O grupo de trabalho terá sua primeira reunião ainda nesta segunda, às 16h.

“O futebol pernambucano é maior que as bets e o Governo de Pernambuco vai ajudar os clubes. Queremos construir soluções que garantam o fortalecimento do nosso futebol, tanto com apoio financeiro quanto com novas parcerias”, adiantou a governadora.

“Podemos caminhar junto com os clubes, desde a utilização das areninhas até projetos sociais e esportivos nas nossas escolas, que vão para além de um socorro inicial”.

Entre as medidas apresentadas está a elaboração de uma proposta de alteração da legislação da Agência de Fomento de Pernambuco (AGE), com o objetivo de viabilizar uma linha específica de apoio financeiro aos clubes, com condições de juros e carência adequadas ao momento.

Para definir os encaminhamentos, Raquel determinou a criação de um grupo de trabalho coordenado pela Casa Civil, com participação da Federação Pernambucana de Futebol, representantes dos clubes da capital e do interior, Procuradoria-Geral do Estado e secretarias estaduais de Esportes, Educação e Planejamento.

“As despesas dos nossos clubes advêm de recursos captados no mercado: via televisão e via bet. Quando não temos uma dessas pernas, isso causa um impacto negativo gigantesco, bastante prejuízo financeiro e falta de capacidade para investir na competição. Acho que nós temos alternativas muito significativas que apresentamos ao Governo nessa primeira conversa”, afirmou o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho.

A governadora também apresentou alternativas para ampliar a participação dos clubes em políticas públicas estaduais.

Uma das propostas é estabelecer parcerias para que as equipes possam utilizar algumas das 200 areninhas que estão sendo construídas pelo Governo de Pernambuco, ampliando os espaços para atividades esportivas, formação de crianças e adolescentes e realização de campeonatos locais.

Outras medidas discutidas foram a transmissão dos campeonatos pela TV Pernambuco, a ampliação da Lei de Incentivo ao Esporte e o fortalecimento de projetos sociais desenvolvidos pelos clubes, em parceria com as secretarias estaduais de Educação e de Assistência Social.