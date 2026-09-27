Lula cita reservas internacionais e diz que dívida pública não lhe provoca "pânico"

O presidente e candidato à reeleição pelo PT garantiu, no entanto, que a dívida lhe causa preocupação e que tem a intenção de diminuí-la em relação ao PIB, conservando as despesas que acha indispensáveis

Lula disse confiar na redução dos juros e disse que isso é necessário para o crescimento da economia (Reprodução / Youtube @bandjornalismo)





O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, disse neste domingo (27) que a dívida pública não lhe provoca "pânico" e que é irreal. Em trecho antecipado de entrevista gravada para o programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar às 20 horas na BandNews TV e às 22 horas na Band, Lula mencionou as reservas internacionais do País. De acordo com ele, perfazem o total de US$ 370 bilhões.

Lula imputou a quantia à definição de 2005 de juntar reservas, ainda em seu primeiro governo. O presidente declarou que o valor é um "colchão de sustentação da economia brasileira".

Ele garantiu, no entanto, que a dívida lhe causa preocupação e que tem a intenção de diminuí-la em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), conservando as despesas que acha indispensáveis.

"Eu não gosto de dever mais do que eu recebo, não gosto. E a gente vai diminuir essa dívida pública com relação ao PIB, primeiro fazendo os gastos que são necessários fazer", prometeu Lula.

O candidato do PT à reeleição admite confiar na redução dos juros e disse que isso é necessário para o crescimento da economia.

Sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Lula disse que a definição das obras leva em conta as demandas de governadores e prefeitos. "O PAC eu chamo os governadores, chamo o prefeito e digo o que é importante no seu estado e no seu município. E aquilo a gente vai fazer", afirmou.