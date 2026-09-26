Em São Paulo, Lula assina portaria para abertura de 19 novos Institutos Federais
A oito dias do primeiro turno das Eleições, Lula visitou o IFSP acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini
Publicado: 26/09/2026 às 15:58
O presidente Lula assinou, neste sábado (26), uma portaria criando 19 novos IFs (Reprodução / Youtube)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou na tarde deste sábado (26), o novo campus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, e conversou com estudantes.
A visita ocorre a oito dias do primeiro turno das eleições, em que o petista disputa a reeleição.
Lula está acompanhado do ministro da Educação, Leonardo Barchini. Durante a agenda, o presidente assinou portaria para a abertura de 19 Institutos Federais.
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