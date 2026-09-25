Augusto Cury diz que "pesquisas são enviesadas" e que eleitores podem ter "surpresa"

Candidato do Avante aparece com 5% no Datafolha e afirma que pesquisas não refletem a "aceitabilidade" que tem percebido durante a campanha

Candidato à presidência cumpriu agenda no Recife (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

O candidato a presidente pelo Avante, Augusto Cury, afirmou que tem percebido uma “aceitabilidade” do eleitorado brasileiro ao seu nome e que as “pesquisas são enviesadas”. A afirmação foi feita durante sua passagem pelo Recife na manhã desta sexta-feira (25), ao lado de apoiadores, em um evento em Boa Viagem.

Ao ser questionado sobre a queda nas intenções de voto, o candidato rebateu destacando que tem recebido apoio dos brasileiros por onde passa com sua campanha. “Na verdade, onde eu tenho ido, a aceitabilidade é tão grande que eu acho que essas pesquisas são enviesadas. Dia 4 de outubro nós podemos ter uma grande surpresa.”

A declaração foi feita um dia após a divulgação da nova pesquisa Datafolha, publicada na quinta-feira (24). O levantamento mostra Cury com 5% das intenções de voto para o primeiro turno, oscilação que o mantém no grupo dos candidatos que aparecem atrás de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O presidente registra 40%, enquanto o senador aparece com 36%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, Renan Santos (Missão), 3%, e Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP), 1% cada. Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar em nenhum candidato somam 5%, enquanto 2% estão indecisos.

O Datafolha ouviu 2.002 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

No segundo turno, o levantamento também testou um eventual confronto entre Cury e Lula. Nesse cenário, o petista aparece com 46% e Cury com 43%, enquanto 9% afirmam votar em branco ou nulo e 1% está indeciso. Na rodada anterior, os dois tinham 44% e 43%, respectivamente.

A pesquisa mais recente também mostra que Lula e Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados no segundo turno, com 47% e 45%, respectivamente. A margem de erro nacional é de dois pontos percentuais.

Apoio em Pernambuco

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Questionado sobre qual candidato ao Governo de Pernambuco receberá seu apoio, Cury afirmou que ainda não conversou com Raquel Lyra (PSD) ou João Campos (PSB) sobre o assunto e disse que, até o momento, a orientação é de neutralidade.

“Não conversei com eles sobre esse tema e a minha vida está extremamente corrida. Se você quer ser estressado, se candidate a presidente da República, você vai ver que não tem nem tempo de respirar. Então, eu não tive contato próximo deles, por isso eu não tenho como dizer nada sobre esse tema. O que está traçado é que vamos ficar neutros, até agora.”

A pesquisa Datafolha divulgada nesta semana aponta Raquel Lyra com 48% das intenções de voto, contra 44% de João Campos, em cenário de primeiro turno. A margem de erro é de três pontos percentuais, o que coloca os dois candidatos em empate técnico.

A agenda de Cury no estado ocorre no mesmo dia em que Lula participou de um ato de campanha no Recife ao lado de João Campos e de aliados da Frente Popular.