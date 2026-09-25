No Recife, Augusto Cury defende segurança jurídica e investimentos para impulsionar Nordeste

Candidato a presidente afirmou, durante passagem pelo Recife, que previsibilidade de contratos é necessária para atrair recursos e financiar projetos no semiárido

Augusto Cury também defendeu mudanças no modelo educacional brasileiro e sugeriu a ampliação da educação em tempo integral (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

“Nós precisamos abraçar o Nordeste, abraçar o semiárido. E nós temos que ter segurança jurídica e contratos previsíveis. Caso contrário, ninguém vai colocar o seu dinheiro num país onde você não tem capacidade de retorno.” A declaração do candidatado a presidente Augusto Cury (Avante) foi feita durante sua passagem pelo Recife, nesta sexta-feira (25), ao defender medidas para ampliar investimentos na região e estimular setores da economia.

Durante a entrevista, Cury afirmou que Pernambuco precisa estar inserido em uma estratégia de desenvolvimento voltada à ampliação da produção e das exportações. Entre as medidas citadas estão o financiamento de microempresas, investimentos em infraestrutura rodoviária e logística e a utilização do Porto de Suape como parte de um corredor para o escoamento da produção brasileira.

“Se nós tivermos segurança jurídica e contratos previsíveis, eles vão aportar, segurados em dólar, e vão receber o dinheiro daqui a dez anos em dólar, com juros de 2% ou 3% ao ano. Podemos exportar, financiar os projetos da revolução do semiárido e também das microempresas e da indústria brasileira, bem como do comércio, de maneira adequada.”

Para o candidato, a atração de recursos também dependeria de condições financeiras mais favoráveis e de investimentos em tecnologia. Ele defendeu a criação de estruturas de exportação com juros menores, além do uso de inteligência artificial e robótica e da redução de impostos para estimular a atividade econômica.

Augusto Cury também criticou o custo do crédito no Brasil. Segundo ele, as taxas praticadas para empresas e produtores rurais comprometem a capacidade de investimento. “Por exemplo, na atividade agrícola, não dá 5% ou 6%, e se paga 20% do empréstimo. Quebrou-se completamente a agricultura no país.”

Atendimento pelo SUS

Na área da saúde, o candidato voltou a defender o uso de tecnologia para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS). Ele citou a demora para consultas com especialistas como um dos problemas que, na avaliação dele, precisam ser enfrentados.

“A cada 57 dias, demora-se para uma pessoa que precise de um especialista. É injusto. Nós vivemos numa bolha, temos condições de pagar uma consulta particular. Mas 80%, 90% da população brasileira depende do SUS e depende muito do SUS. Só que, para você ter uma consulta para um cardiologista, um gastroenterologista ou para um endocrinologista, 50 a 60 dias é cruel. Então, nós pretendemos turbinar o SUS, melhorar os salários das pessoas, também ter mais enfermeiros e mais médicos.”

Ele propôs ainda o uso de inteligência artificial para ampliar o acesso inicial aos serviços de saúde. Na proposta apresentada, pacientes poderiam utilizar um aplicativo para receber atendimento remoto, com avaliação inicial, solicitação de exames e prescrição quando fosse possível realizar o acompanhamento de forma virtual.

Segundo o candidato, a medida poderia contribuir para desafogar o sistema público, especialmente quando o atendimento presencial fosse necessário. “Se não for possível resolver online, você desafoga o SUS e os exames já estão prontos para que possa ser atendido de maneira adequada e inteligente.”

Educação em tempo integral

Augusto Cury também defendeu mudanças no modelo educacional brasileiro e sugeriu a ampliação da educação em tempo integral e a incorporação de conteúdos como empreendedorismo, gestão financeira, oratória, musicalidade e esportes.

Para ele, a escola deve oferecer outras experiências além do conteúdo tradicional para estimular o interesse dos estudantes pelo aprendizado. “Vamos revolucionar também a educação no Brasil. Pela primeira vez, vamos ter uma educação em tempo integral, onde vai haver empreendedorismo, gestão financeira, oratória, musicalidade, esporte, muito esporte, para que os alunos possam ter o deleite, o prazer de aprender.”