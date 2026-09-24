PSOL orienta segundo voto para Humberto ou Marília ao Senado por Pernambuco

Em federação junto com a Rede Sustentabilidade, partido havia aprovado apenas o nome de Paulo Rubem Santiago para a disputa pelas duas vagas do estado

Humberto Costa e Marília Arraes, candidatos ao Senado por Pernambuco (Fotos: Weslly Gomes/DP Foto e Leo Caldas)

O diretório estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) em Pernambuco aprovou, nesta quinta-feira (24), uma resolução em que direciona os votos de sua militância para Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) como segunda opção na corrida pelo Senado Federal. No pleito atual, a Federação PSOL-Rede apresentou apenas o nome de Paulo Rubem Santiago (Rede) para concorrer às duas vagas reservadas ao estado para a Casa Alta.

Para o presidente do PSOL-PE, Samuel Herculano, a necessidade da indicação se deu em razão do acirramento na disputa e pela ascensão de nomes vinculados ao campo ideológico da direita.

“Com as candidaturas de Mendonça Filho [PL] e Eduardo da Fonte [PP] fazendo uma polarização à direita com o bolsonarismo, a federação apresentou o nome de Paulo Rubem Santiago. No segundo voto, a militância até o momento estava liberada para optar, mas diante do crescimento desses dois nomes no cenário dessa disputa, a gente se reuniu com a direção e decidiu orientar o segundo voto na reeleição do senador Humberto Costa e na candidata Marília Arraes”, afirmou.

No último dia 15 de setembro, um grupo de dirigentes da Rede Sustentabilidade declarou apoio ao nome de Túlio Gadêlha (PSD) para o Senado, durante um evento no comitê do candidato no Recife. Para o presidente da Federação PSOL-Rede, Jerônimo Galvão, a divergência entre os posicionamentos das siglas que compõem o grupo não seria motivo de desgaste político, uma vez que os apoios estão dentro de critérios estabelecidos previamente entre as partes.

“Com relação à federação como um todo, a gente apoia o Paulo Rubem como primeiro voto, e o segundo voto decidimos que o apoio tem que ser para um candidato do campo progressista, que defenda a reeleição do presidente Lula e que defenda pautas populares. Três candidaturas ficam com o espaço desse segundo voto: Humberto Costa, Marília Arraes e Túlio Gadelha, que se adequam aos três itens que nós elencamos”, disse.

De acordo com Samuel, além de tornar público o apoio, a indicação para a militância é fortalecer as atividades de campanha de Humberto e Marília, incluindo a participação no ato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (25), na região central do Recife, onde o partido estará presente na caminhada com representantes das candidaturas proporcionais.

Humberto e Marília agradecem o apoio

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, o senador Humberto Costa celebrou o apoio recebido e relembrou a trajetória política do partido alinhada ao presidenciável petista. “O PSOL é aliado de primeira hora do presidente Lula, e sempre esteve ao nosso lado na defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro”, afirmou.

O candidato também mencionou a composição do próximo ciclo no Senado Federal como um ponto fundamental para garantir a governabilidade de um eventual quarto mandato de Lula. “A unidade do campo democrático e popular é o caminho para derrotar a extrema-direita”, diz um trecho do comunicado.

Já Marília Arraes, através de sua assessoria, também citou o arranjo da Casa Alta como um fator decisivo na disputa contra a direita. “O gesto político é importante ao reconhecer que a composição do Senado será decisiva para defender a democracia, apoiar Lula e impedir o avanço da extrema direita. Pernambuco tem a oportunidade de eleger senadores comprometidos com esse projeto”, afirmou em nota.

