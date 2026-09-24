Em agenda no Recife, Raquel Lyra destaca investimento recorde em ciência e inovação em Pernambuco

Em sua fala, Raquel Lyra enfatizou que os primeiros quatro anos de seu governo foram marcados pelo "maior investimento da história em ciência, tecnologia e inovação" em Pernambuco

Raquel Lyra (PSD) (Foto: Miva Filho)

Nesta quinta-feira (24), em agenda de campanha na Associação de Empresas de Tecnologia de Pernambuco (Aponti), localizada no Bairro do Recife, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), reuniu-se com representantes do setor. Durante o encontro, a gestora destacou os avanços alcançados em sua gestão e defendeu a atração de novos investimentos para a economia pernambucana.

Em sua fala, Raquel Lyra enfatizou que os primeiros quatro anos de seu governo foram marcados pelo "maior investimento da história em ciência, tecnologia e inovação do nosso estado". A principal iniciativa citada foi o programa Inova PE, que aporta R$ 1 bilhão em diversas frentes de atuação.

Entre as ações viabilizadas pelos recursos, a governadora destacou o "maior contrato já firmado com o Porto Digital", focado na interiorização e no fortalecimento do parque tecnológico no interior do estado.

Também foram ressaltadas a implantação do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), voltado para a formação de mão de obra técnica e aceleração de startups, e a entrada do Gov Tech no governo para a proposição de soluções na gestão pública.

Outro ponto sublinhado por Raquel Lyra foi o fortalecimento da educação e do ensino superior, com a criação do programa Semente, o surgimento de um novo campus e a ampliação da oferta de cursos na Universidade de Pernambuco (UPE).

Segundo a candidata, a conjunção de mão de obra qualificada, um setor tecnológico consolidado, disponibilidade de energia limpa e o trabalho focado na universalização do acesso à água garantem a Pernambuco a estrutura necessária para atrair grandes negócios.

"A gente tem mão de obra qualificada, tem um setor tecnológico forte e a gente tá pronto para receber empresas globais", afirmou Raquel Lyra.

A governadora pontuou, contudo, que a expansão do setor exige planejamento e critérios definidos para gerar valor real à população e à economia local. "Não pode ser decisões tomadas de qualquer jeito em todo tempo. Nós temos talentos, nós temos energia limpa. A gente está trabalhando muito pela universalização do acesso à água. Tudo isso dá à gente também a condição de atrair negócios que sejam sustentáveis, desde que eles sejam aproveitados para fortalecimento e agregação de valor à nossa economia", declarou.

Ao avaliar o cenário para os próximos anos, Raquel Lyra manifestou otimismo com a consolidação do ecossistema de inovação local. "Uma certeza só é que Pernambuco está pronto para viver os melhores anos da sua história", concluiu.