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Caso Master

"Sem justificativa", diz Porchat após Meta derrubar perfil de série sobre Master

Ainda segundo Porchat, foram mostradas no vídeo "as relações estreitas que existem entre políticos como Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira, a Igreja Batista da Lagoinha, Daniel Vorcaro e o STF"

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/09/2026 às 18:28

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Com a reativação do perfil, a conta publicou novo vídeo em que Porchat afirma que a publicação causadora da polêmica conta fatos

Com a reativação do perfil, a conta publicou novo vídeo em que Porchat afirma que a publicação causadora da polêmica conta fatos "amplamente reportados pela imprensa" (Reprodução/Instagram)

Nesta terça-feira (23), o perfil do Instagram “Revelando Brasil” foi derrubado pela Meta logo após o ator e humorista Fábio Porchat alcançar o primeiro lugar do ranking Hype do YouTube no Brasil com uma análise detalhada sobre as conexões entre o empresário Daniel Vorcaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A justificativa para tirar o perfil do ar foi que o conteúdo “não segue os padrões” do Instagram. Horas depois, a big tech restaurou a página e pediu desculpas. “Após uma revisão interna, restauramos a conta mencionada pela reportagem. Pedimos desculpas pela inconveniência”, informou a empresa ao portal Metrópoles.

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Com a reativação do perfil, a conta publicou novo vídeo em que Porchat afirma que a publicação causadora da polêmica conta fatos "amplamente reportados pela imprensa".

“O vídeo não era campanha, não era calúnia, não era achismo, era uma lista de fatos, todos eles amplamente reportados pela imprensa e explicados de uma forma acessível para todo mundo”, afirma.

Ainda segundo Porchat, foram mostradas no vídeo “as relações estreitas que existem entre políticos como Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira, a Igreja Batista da Lagoinha, Daniel Vorcaro e o STF”. “Depois de muita pressão, a página voltou para o ar, mas a gente não sabe por quanto tempo”, disse.

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