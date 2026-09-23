Deputado André Ferreira denuncia atentado em comitê em Olinda: "Tentaram nos intimidar"

O deputado federal André Ferreira registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil de Pernambuco, denunciando que o comitê dele, em Olinda, no Grande Recife, foi alvo de um atentado a tiros

Deputado federal André Ferreira (PL) disputa as eleições de 2026 para ser deputado estadual (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

O deputado federal André Ferreira (PL) denuncia que seu comitê político em Olinda, no Grande Recife, foi alvo de um atentado a tiros na manhã da terça-feira (22). A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o caso.

O Diario de Pernambuco teve acesso ao Boletim de Ocorrência (BO) registrado. Segundo o documento, por volta das 5h, dois homens em um carro teriam atirado sete vezes contra o espaço, na Avenida Pan Nordestina, em Ouro Preto, e fugiram em seguida. No local, só havia dois integrantes da equipe de André. Ninguém ficou ferido.

André Ferreira disputa uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) nas eleições de 2026, como deputado estadual. Ao Diario, ele disse que o caso “passou dos limites” e que tem sido vítima de perseguição política.

“Tentaram nos intimidar, mas não vão conseguir. Não vamos deixar de fazer a campanha, mas vamos ficar mais atentos”, comentou.

O candidato citou mandatos anteriores e disse que esta campanha tem sido “atípica”. Ele também afirma que não sofreu ameaças recentes.

Nas redes sociais, André postou um vídeo denunciando a situação, mostrando cápsulas que ele diz terem sido recolhidas no local e pedindo oração a apoiadores e eleitores.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a PCPE informou que a investigação está sendo feita por meio da Delegacia de Rio Doce, também em Olinda.

“As diligências foram iniciadas e seguem em andamento com o objetivo de esclarecer as circunstâncias, identificar os envolvidos e elucidar completamente o caso”, disse a corporação.

