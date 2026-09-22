Flávio Bolsonaro mira indecisos e cita o pai e Lula em propaganda: "Sou diferente dos dois"

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, o senador e candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (Mateus Bonomi/AFP)

Em propagandas de rádio veiculadas entre os dias 19 e 21, o candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que é diferente de Lula (PT) e de seu pai, Jair Bolsonaro. No início da propaganda, Flávio diz: "Se você ainda tem alguma dúvida, se ficou chateado com o Jair, se tá decepcionado com o Lula, eu quero dizer que meu nome é Flávio."

O candidato afirma ser diferente dos dois e reconhece ter qualidades e defeitos próprios, reiterando que o "Brasil precisa mudar urgente". Procurada pelo Estadão, a campanha do candidato não se manifestou.

A campanha parece agora mirar o eleitor indeciso, em uma tentativa de conquistar os votos que podem decidir o segundo turno entre Lula e Flávio. A pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira (21) mostrou o senador com 42% das intenções de voto, ante 41% do atual presidente.

Confira a transcrição completa:

"Se você ainda tem alguma dúvida, se ficou chateado com o Jair, se tá decepcionado com o Lula, eu quero dizer que meu nome é Flávio. Tenho minhas qualidades, meus defeitos, mas sou diferente dos dois. E o que importa é que o Brasil precisa mudar urgente: derrotar o crime, acabar com o medo e com esse sufoco. Do jeito que tá, já deu errado. Peço o seu voto de confiança pra fazer o Brasil voltar a vencer."

Para ouvir a propaganda, basta entrar nos Mapas de mídia e spots de rádio, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dentro do site, clique na aba do Partido Liberal, e, em seguida, no spot FB-27.