Quaest: Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 41% no segundo turno

Na pesquisa anterior do instituto, Flávio Bolsonaro tinha 42%, contra 40% de Lula, também um empate técnico, já que a pesquisa Quaest considera uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) (Agência Senado e Ricardo Stuckert)

Uma pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta segunda-feira (21) mostra as intenções de voto na disputa pela Presidência da República. No segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 42% e está tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que alcançou 41%.

Na pesquisa anterior do instituto, Flávio Bolsonaro tinha 42%, contra 40% de Lula, também um empate técnico, já que a pesquisa Quaest considera uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo.A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de setembro. O nível de confiança de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06004/2026.

