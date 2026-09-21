Raquel Lyra volta a pedir desculpas por fala sobre laqueadura: "Não me reconheci"
Assunto foi abordado no debate da TV Guararapes, nesta segunda-feira (21)
Publicado: 21/09/2026 às 19:24
Chegada de Raquel Lyra para debate (Karol Rodrigues/DP Foto)
Em debate nesta segunda-feira (21), na TV Guararapes, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), pediu desculpas mais uma vez por sugerir uma laqueadura sem consentimento. O assunto foi abordado no debate da TV Guararapes, nesta segunda-feira (21), em uma pergunta do candidato Ivan Moraes (PSOL) a respeito de violência obstétrica.
“Circulou um vídeo na internet e quando eu vi o vídeo, de fato, eu não me reconheci. Não é sobre o que eu falo nem sobre o que eu penso. Eu peço sempre que me julguem pelas minhas atitudes, pelo resultado do meu trabalho. Foi uma fala infeliz e por isso eu peço desculpas. E por mais que eu peça desculpa, eu creio que serei sempre devedora nesse assunto”, disse Raquel.
“Durante o nosso governo, o trabalho que fizemos foi garantir à mulher a voz, não só durante o governo, mas em toda a minha vida política. Nós entregamos o Hospital da Mulher em Caruaru. Estamos em construção com mais quatro hospitais da mulher para garantir o direito de nascer perto de casa e o direito da mulher poder ser acolhida mais perto. Temos políticas públicas como Mães de Pernambuco, como direito à creche, tudo isso dialogando com política pública pra mulher. É assim que eu trabalho sempre”, completou.
A declaração sobre laqueadura ocorreu em maio de 2025. Na ocasião, ela participava da inauguração da UTI pediátrica do Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste.
“Aí, a gente tem que fazer laqueadura, visse? Aí, a gente bota na fila da laqueadura”, disse a governadora ao ouvir sobre uma mulher que já teria sete filhos.
Em seguida, uma interlocutora respondeu algo inaudível, e Raquel acrescentou:
“Mas faz sem ela saber. Vai.”
O registro começou a repercutir após ser publicado pelo portal Metrópoles no último final de semana. Raquel postou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas. “Há um vídeo circulando com uma fala equivocada sobre laqueadura. Não tenho compromisso com o erro. Peço desculpas. Como mãe e mulher, sei dos desafios de criar os filhos e tomar decisões sobre planejamento familiar. Vou seguir a campanha desta maneira, com responsabilidade e compromisso com Pernambuco”, afirmou, na legenda.