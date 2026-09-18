PSB tem previsão de Lula no Recife dia 25

Agenda do presidente Lula está sendo acertada com João Campos (Marina Torres/Acervo DP)

A agenda está sendo acertada com o candidato a governador do PSB, João Campos. A proposta inicial é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa casar compromissos em dois estados no mesmo dia: um em Pernambuco e outro em Alagoas. Há uma previsão de que Lula desembarque no Recife na próxima sexta-feira (25). Três datas já haviam sido encaminhadas ao chefe do Planalto como alternativas e, agora, se trabalha com esta. A proposta inicial é de realizar um comício na Capital.

Anteriormente, se chegou a ventilar que o presidente fizesse também uma visita a Garanhuns. Havia intenção dele de conhecer o Hospital de Amor de Garanhuns Dona Lindu, que leva o nome de sua mãe. Mas, no momento, as atenções estão focadas em um ato apenas, e deve ser na capital. A temperatura mudou na campanha do líder-mor do PT, tanto na leitura sobre Pernambuco, segundo aliados, como também no tom adotado na direção do principal adversário, Flávio Bolsonaro.

Ao longo desta semana, Lula passou a investir nas críticas diretas ao postulante do PL. A campanha do PT também age para virar a pauta da crise do STF, que, como auxiliares não negam, se abateu mais fortemente sobre a campanha de Lula. Na última terça-feira (15), dia em que o STF adiou o julgamento do caso Moraes, integrantes do Governo Federal já faziam uma conta de que “o pior já passou”.

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (17), pareceu endossar a tese dos aliados a respeito de uma recuperação em curso, que já vinha sendo detectada em trackings. O empate técnico persistiu. No 2º turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, e Flávio Bolsonaro, com 44%.Numericamente, o petista ainda segue à frente a despeito dos respingos oriundos do Judiciário. Em Pernambuco, pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 12, apontou Lula, considerando votos válidos, com 62% e Flávio com 27% em cenário sem Pablo Marçal. Com Marçal, Lula tem 60% e Flávio, 28%.

Na base de apoio do petista no Estado, há um entendimento de que ele ainda não atingiu o patamar esperado, considerando que, em 2022, Lula teve 66,93% dos votos válidos. Então, além de reforçar a campanha de João Campos, tirar essa diferença, em seu estado natal, está no radar.

À mesa com Flávio



Após o comício no Recife, nesta quarta-feira (16), último ato de sua agenda de campanha em Pernambuco, o presidenciável Flávio Bolsonaro ainda seguiu para um jantar acompanhado de Mendonça Filho e de aliados. O candidato ao Senado reuniu cerca de 100 empresários, no restaurante Spettus, em torno do presidenciável.

Comitiva



Além do candidato a vice, Alfredo Gaspar, Flávio Bolsonaro, desembarcou no Recife ainda acompanhado do marqueteiro Duda Lima, que é tido como nome da confiança do PL e do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Flávio só deixou o Recife na quinta-feira (17), quando seguiu para Bahia.

Carreira medonha

O candidato a governador Ivan Moraes já tinha dirigido a mesma exclamação à governadora Raquel Lyra, em debate anterior, promovido pela Rádio Cidade FM, em Caruaru. Ontem, durante debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste.o postulante do PSOL voltou-se para João Campos e sapecou: “Que carreira medonha, candidato!”. À gestora estadual, pedira que avaliasse a gestão de Jair Bolsonaro à frente do Planalto. A João, que analisasse a gestão Paulo Câmara à frente do Governo do Estado. Ambos tergiversaram.

Sem arrodeio

A governadora Raquel Lyra nem esperou o debate começar exatamente e, já nas apresentações, dirigiu as acusações contra o PSB, referentes ao suposto roubo de material de campanha seu, que teria sido utilizado em ato de Flávio Bolsonaro. "Mas antes de falar sobre os projetos para o Estado, queria falar sobre que tipo de política Pernambuco merece", introduziu. E narrou o seguinte: "Ontem, pessoas ligadas ao PSB foram detidas roubando material nosso, colocando militantes supostamente nossos com camisas roxas, mas que não eram ligados à nossa campanha, para participar supostamente de um ato do candidato à Presidência da República. Eu já disse que sou pernambuquista e que violência em Pernambuco não tem lado, nem tem justificativa e que violência em Pernambuco não pode fazer parte da política".

Distância regulamentar

Ao grifar que é "pernambuquista" imediatamente após reagir a militantes supostamente infiltrados em ato do presidenciável, Raquel pareceu confirmar de forma mais incisiva a intenção de se descolar de Flávio Bolsonaro. No Recife, um dia antes, o candidato ao Planalto do PL evitou fazer acenos à governadora e disse que seus eleitores ficassem à vontade sobre o candidato a governador. Mas fez comício acompanhado de seu candidato ao Senado, Mendonça Filho, que, por sua vez, se define como "Raquel Lyra Futebol Clube", sendo eleitor declarado da gestora estadual. Também estavam no palanque outros nomes que a apoiam, a exemplo de Clarissa Tércio e Eduardo Moura.

Day after

Um dia depois de Flávio Bolsonaro passar por Pernambuco e de Mendonça Filho pedir voto casado nele e em Carlos Santana, advertindo que votar em Eduardo da Fonte era o mesmo que tirar voto seu, o deputado estadual Abimael Santos, do PL, declarou apoio à candidatura do postulante do PP ao Senado. O progressista chegou junto com Raquel Lyra ao debate ontem e a governadora fez questão de citar a presença dele na plateia.



