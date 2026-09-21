Raquel, João e Ivan trocam acusações em debate marcado por polêmica da laqueadura

Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) participaram do terceiro debate entre candidatos ao governo de Pernambuco nesta segunda-feira (21)

Candidatos Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Um dia após a fala de Raquel Lyra (PSD) sobre laqueadura dominar a pauta política pernambucana, o terceiro debate entre os candidatos ao Governo do Estado levou a controvérsia para o confronto direto da campanha. A governadora voltou a pedir desculpas pelo episódio e foi alvo de cobranças de João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL) no encontro promovido pela TV Guararapes, nesta segunda-feira (21), em Santo Amaro, no Recife.

Raquel disse que “não se reconheceu” ao assistir ao vídeo em que sugere a realização de uma laqueadura sem o consentimento da mulher. O assunto surgiu após Ivan questionar a governadora sobre violência obstétrica e cobrar a produção de relatórios oficiais previstos em lei sobre o tema.

João, por sua vez, retomou as críticas ao episódio ao afirmar que “em lugar nenhum do mundo, muito menos em Pernambuco, é terra de ‘faz sem ela saber’”.

Para além da repercussão do vídeo, Raquel e João protagonizaram os embates mais duros da noite. Os dois trocaram acusações ao discutir temas que já vêm pautando a campanha, como o suposto “gabinete do ódio”, as controvérsias do “fura-fila” e do “fura-teto” e a greve dos professores da Rede Municipal do Recife, em 2025, quando a categoria criticou o reajuste de R$ 1 no vale-alimentação.

Ivan, por outro lado, buscou se diferenciar dos dois principais adversários. O candidato voltou a questionar o histórico político e familiar de Raquel e João e apresentou sua candidatura como uma alternativa à polarização entre PSD e PSB.

Cultura

Sobre a cultura em Pernambuco, Raquel defendeu suas ações de governo, pontuando a ampliação do Funcultura e da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte), e a criação do Festival Pernambuco Meu País.

“Estamos resgatando o turismo de São José da Coroa Grande, de Itamaracá, garantindo novos destinos turísticos e fortalecimento do nosso calendário cultural. Agora, pela Fundarpe e pela Empetur, não é uma poupança como era no tempo passado. Pagava depois de um ano, dois. A gente paga no dia certo para as pessoas poderem viver do seu trabalho”, disse.

A afirmação da governadora foi rebatida por Ivan, que pontuou que “os funcionários da Fundarpe não recebem em dia” e que a empresa tem feito “calote” nos acordos com artistas.

Além disso, o candidato apresentou um projeto de financiamento cultural para o setor, defendendo 400 atividades culturais subsidiadas pelo estado.



“Vão ser mais de 10 apresentações culturais todos os dias no estado de Pernambuco. Não tem promoção melhor do que essa. Pernambuco, o estado que já é da cultura, vai ser o estado que faz da cultura o motor do seu desenvolvimento”, detalhou.

Moradia

No tocante à moradia, o candidato Ivan Moraes prometeu que imóveis que estão abandonados há muito tempo se tornem moradia para pessoas sem casa própria, o que, segundo ele, não é uma proposta de João Campos.

“Como vereador, lutei pela implementação do IPTU progressivo, que é um instrumento interessante que serve para fazer isso, e a sua prefeitura não moveu nenhum passo em direção a fazer com que imóveis vazios fossem retomados para que se tornassem moradia para quem precisa”, afirmou.

Ao responder, o ex-prefeito do Recife afirmou que defende a pauta e que pretende juntar o Programa Minha Casa Minha Vida com a nova legislação municipal, para estabelecer moradias no centro da capital.

Turismo

Na discussão a respeito do turismo, Raquel Lyra indagou a João Campos sobre o que chamou de “abandono” do Centro do Recife e trouxe a obra na Orla de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, para a pauta.

Em resposta, João afirmou que Raquel não atuou em prol do Recife. “Vocês viram a candidata trabalhar pelo Recife, fazer obra no Recife, poder investir no turismo do Recife, pelo contrário”, disparou.

Ainda no tema, o socialista anunciou a proposta de criação de uma Escola Técnica do Turismo e voltou a defender a duplicação da rede de Escolas Técnicas Estaduais de Pernambuco, citando a duplicação da PE-60, na Mata Sul, entre os investimentos previstos para o setor.