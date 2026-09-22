PF investiga transferências fraudulentas de domicílio eleitoral na Mata Sul de Pernambuco

Deflagrada nesta terça-feira (22), Operação Mendazes apura fraudes de domicílio eleitoral na Mata Sul de Pernambuco durante as eleições municipais de 2024

Investigação foi conduzida pela Polícia Federal na Mata Sul de Pernambuco (PF/ Divulgação)

Na manhã desta terça-feira (22), a Polícia Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Mendazes, deflagrada para apurar possíveis transferências fraudulentas de domicílio eleitoral na Mata Sul de Pernambuco. As medidas foram autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e executadas em endereços residenciais e instituições, incluindo sede de prefeitura municipal, ligadas aos investigados.

A prática teria ocorrido durante as eleições municipais de 2024. Segundo o inquérito policial, o esquema envolveria a captação de eleitores residentes em outros municípios para que transferissem seus títulos eleitorais para a localidade investigada, embora, em tese, não possuíssem vínculo que justificasse a alteração do domicílio eleitoral.

O esquema teria como objetivo ampliar artificialmente o contingente de eleitores aptos a votar no município. Segundo a PF, para viabilizar as transferências, os investigados teriam recebido documentos pessoais e fotografias dos eleitores, confeccionado comprovantes de residência falsificados e realizado o protocolo dos respectivos requerimentos por meio da rede institucional do Poder Executivo municipal.

Também são apurados indícios de atuação coordenada para a inserção e a ratificação de informações no sistema eleitoral. O objetivo das diligências foi localizar e apreender aparelhos celulares, computadores, notebooks, comprovantes de endereço, requerimentos de alistamento ou transferência eleitoral, listas, anotações e outros documentos ou dispositivos potencialmente relacionados aos fatos investigados.

A investigação acontece depois de denúncia encaminhada à Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco. Agora, a PF analisa elementos como áudios submetidos a exame pericial, certidões, depoimentos, registros fotográficos e dados técnicos relacionados a endereço de protocolo vinculado à rede institucional municipal.

De acordo com a corporação, informações que possam comprometer o andamento das diligências ou a preservação da intimidade dos envolvidos não serão divulgadas. O nome da operação faz referência ao caráter supostamente fraudulento dos documentos que teriam sido utilizados para instruir os requerimentos de transferência eleitoral.

