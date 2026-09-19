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Política
Eleições 2026

Candidatos não poderão ser presos a partir deste sábado

Durante o período de vigência da regra, prisões ou detenções só poderão ocorrer em casos de flagrante delito

Agência Brasil

Publicado: 19/09/2026 às 11:11

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Eleições acontecem no dia 4 de outubro/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Eleições acontecem no dia 4 de outubro (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Candidatas e candidatos que disputam as eleições 2026 não poderão ser presos ou detidos a partir deste sábado (19). Durante o período de vigência da regra, prisões ou detenções só poderão ocorrer em casos de flagrante delito.

A medida é prevista pelo Código Eleitoral, para os 15 dias que antecedem o primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Ela valerá até 48 horas após o encerramento da votação.

A garantia alcança todos os candidatos registrados para a disputa eleitoral.

De acordo com o calendário aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores irão às urnas em 4 de outubro para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.

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