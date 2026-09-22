Presidenciáveis participam de atos, entrevistas e eventos de campanha nesta terça-feira (22)

Principais presidenciáveis das Eleições 2026, da dir. para a esq.: Lula, Flávio, Renan, Caiado e Zema (Ricardo Stuckert, Andressa Anholete/Agência Senado, Divulgação/Luiz Rebelato, Divulgação e MPF))

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) inclui caminhadas, carreatas e atos de campanha, além de entrevistas e participação em podcasts e sabatina. Também estão previstas visita a igreja, inauguração de comitê, plenária de mobilização e reunião com lideranças políticas.

Augusto Cury (Avante)

Participa de visita à Igreja Casa de Oração do Brás, em São Paulo (SP), e faz caminhada pelo bairro. À noite, participa de sabatina da Revista Veja.

Clariana Barão (DC)

Em João Pessoa, participa da inauguração do comitê do candidato a governador Pedro Coutinho, do Democracia Cristã.

Edmilson Costa (PCB)

Faz panfletagem e caminhada no Centro de Belo Horizonte e participa de ato de campanha das candidaturas do PCB na Casa dos Jornalistas.

Flávio Bolsonaro (PL)

Passa o dia em São Luís (MA). Às 10h22, começa moto-carreata, concentração no QG do Capitão, retorno do aeroporto. Às 12h, participa de comício no bairro Cohajap.

Hertz Dias (PSTU)

Participa dos podcasts Tamir Convida e IronTalks

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa de plenária de mobilização de movimentos, centrais, organizações, juristas e artistas, no Espaço Cultural Elza Soares em São Paulo (SP).

Renan Santos (Missão)

Às 10h30, participa da missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP). Às 11h30, participa de encontro no Estacionamento do Santuário. Às 13h, encontra estudantes e apoiadores na Universidade do Vale do Paraíba (Campus Castejón), em São José dos Campos (SP). Às 19h45, tem sabatina no Jornal da Record, São Paulo (SP).

Romeu Zema (Novo)

Passa o dia em Poços de Caldas (MG). Às 10h, concede entrevista ao vivo à TV Poços. Às 11h, grava entrevista para a Jovem Pan Poços. Às 12h, participa de entrevista ao vivo para a rádio Onda Poços. Às 12h30, tem almoço com empresários, no centro. Às 14h40, faz caminhada no centro de poços.

Ronaldo Caiado (PSD)

Participa de carreatas nas cidades de Buriti Alegre e Morrinhos, em Goiás. À noite, faz reunião política com lideranças de Luziânia (GO).

Wilson Grassi (Democrata)

Concede entrevista ao portal A Priori.

A candidata Samara Martins (UP) não tem agenda pública de campanha nesta terça-feira.

Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.