Alexandre de Moraes foi flagrado desembarcando de jatinho de Vorcaro

Um dos contratos de Viviane Barci com o Banco Master previa parte do pagamento em cotas de um jato e de um helicóptero

Moraes e Viviane Barci desembarcando no Rio de Janeiro (Reprodução/O Globo)

Um vídeo de 22 de agosto de 2025 mostra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, desembarcando de um jatinho de uma empresa ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Antes, o magistrado já disse nunca ter viajado em aviões de Vorcaro, preso em investigação sobre a maior fraude financeira da história do país.

A gravação é do canal Aviation TV, que acompanha a rotina de aeroportos no Brasil. Naquele dia, Moraes e a esposa, Viviane Barci, foram flagrados desembarcando no da aeronave de prefixo PP-NLR, um Legacy 650. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim no jornal "O Globo".

O flagrante foi feito no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 14h. Era uma sexta-feira e, pouco depois do desembarque, o ministro participou do 24º Fórum Empresarial LIDE, organizado pelo empresário João Dória, ex-governador de São Paulo. Moraes discursou em defesa da democracia no Brasil e disse que o país “tem histórico de golpismo”.











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Jatinho de Vorcaro

O Legacy 650 que chegou ao Rio está registrado em nome da Prime Aviation Táxi Aéreo e Serviços LTDA, de nome fantasia Prime You Aviation, que Vorcaro era um dos donos, por meio do fundo Patrimonial Blue. Foi por meio da mesma empresa que o ex-banqueiro pagou as viagens do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no segundo turno das eleições de 2022.

Segundo Lauro Jardim, a Polícia Federal (PF) identificou que o segundo contrato do escritório de Viviane Barci com o Master, no valor de R$ 50 milhões, previa que parte do total seria pago com cotas de um jato e de um helicóptero. Moraes nega que esse acordo tenha existido. Há, ainda, um outro contrato, de R$ 131 milhões entre o escritório de advocacia da esposa do ministro e o banco de Daniel Vorcaro.

Mensagens capturadas pela PF e reveladas pelo colunista mostram Vorcaro em contato com Marcos Matta, dono da Prime You, tratando do uso do serviço de aviação por parte do casal Barci e Moraes.

"Eles não estão usando?", questionou o banqueiro, em 16 de julho de 2025. "Liberado desde quando você me pediu, já a usar sim. Já usaram aviões e helicópteros. O variável não cobrei ainda, devido mudança de contrato de Barci para a outra empresa deles Lux", respondeu Matta. Ele provavelmente se confundiu e queria se referir à Lex, outra empresa da família Moraes.

Vorcaro, então, pediu: "Fica em contato com eles pra eles poderem usar". "Já tinha deixado desde o primeiro dia, vou reforçar", completou Motta.