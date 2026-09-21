Escritório de Milton Leite é invadido em São Paulo

Criminosos reviraram o imóvel e levaram documentos e o gravador das câmeras de segurança; caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21)

Depoimentos colhidos pelas autoridades relacionam a atuação do ex-vereador Milton Leite às operações (Richard Lourenço/Rede Câmara)

O escritório do ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite foi invadido na madrugada desta segunda-feira (21), no bairro de Santo Amaro, na Zona Sul da capital paulista.

De acordo com a Polícia Militar, uma vizinha percebeu a movimentação suspeita no portão do imóvel e acionou a corporação. Quando as equipes policiais chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido.

Segundo a polícia, os criminosos levaram documentos e o gravador de vídeo digital (DVR), equipamento responsável por armazenar as imagens do circuito interno de segurança.

Imóvel estava sem energia e totalmente revirado

O local estava sem energia elétrica no momento da invasão, o que impedia o funcionamento do sistema de monitoramento. Apesar disso, o imóvel foi encontrado totalmente revirado.

Durante a varredura no local do crime, a perícia apreendeu cerca de R$ 19 mil em espécie, além de um celular, um chip telefônico e outros documentos deixados no imóvel.

A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga se a invasão possui relação com apurações em andamento que envolvem o ex-parlamentar e suspeitas de ligações com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).