Presidenciáveis focaram no Sul e no Sudeste no fim de semana

Candidatos à presidência visitaram os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina no sábado e no domingo

Candidato Wilson Grassi (Democrata) participou do Rocky Mountain Games no Pico do Jaraguá (Foto: Facebook/ Reprodução)

Neste final de semana, os candidatos à Presidência da República visitaram os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina, onde participaram de atos de campanha, caminhadas e entrevistas. Entre os temas abordados estiveram as prioridades para a saúde, mudanças no sistema prisional, o combate ao crime organizado, direitos do trabalhador, empreendedorismo e a proibição das bets.

Veja como foi o fim de semana dos presidenciáveis:



Augusto Cury (Avante)

O candidato participou de sabatina do Jornal da Record.

Clariana Barão (DC)

A candidata não teve compromissos oficiais de campanha neste final de semana

Edmilson Costa (PCB)

O candidato concedeu entrevista ao SBT News.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato passou o sábado (19) em Santa Catarina. Em discurso ao desembarcar em Joinville, Flávio afirmou que o estado catarinense “é a prova do Brasil que deu certo”.

“O povo de Santa Catarina é um povo trabalhador, um povo produtivo, um povo que tem a mentalidade de correr atrás pelos seus méritos”, destacou Flávio.

Ainda na cidade, em outro evento de campanha, disse que o modelo do sistema prisional catarinense será implantado em seu futuro governo.

“Tem um programa junto aos presos de menor periculosidade aqui e, todos os que querem trabalhar, conseguem emprego. Temos que ter uma parceria do sistema penitenciário junto a empresas para que esses egressos do sistema penitenciário trabalhem, paguem pela sua estadia. Mas, também, saiam daqui com uma profissão e reduzam a taxa de reincidência”, avaliou.

Hertz Dias (PSTU)

No sábado (19), o candidato esteve no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, onde fez uma caminhada e conversou com moradores. Segundo ele, é preciso ampliar investimentos em educação, cultura, esporte e geração de emprego, além de oferecer perspectivas de futuro para a juventude trabalhadora.

"A juventude negra das periferias é a principal vítima da violência no país. Milhares de jovens têm suas vidas interrompidas todos os anos, enquanto outros tantos são empurrados para o desemprego, a precarização do trabalho ou o encarceramento. É preciso acabar com essa política que transforma os jovens pobres em alvo permanente da repressão", defendeu.

Leonardo Avalanche (PRTB)

Não houve divulgação de agenda pública do candidato neste fim de semana.

Lula (PT)

Durante comício em Florianópolis, no sábado (19), o candidato à reeleição reforçou que pretende acabar com as bets no Brasil. Segundo ele, as apostas online estão levando muitas pessoas ao endividamento, causando perda de patrimônio e até da própria vida.

“O país proíbe briga de galo, passarinho, cassino, mas as bets entram na nossa casa pelo celular e tem muita gente que não consegue parar de apostar porque as propagandas os induzem a acreditar que vão ganhar. Se depender da minha vontade, eu quero acabar com as bets", disse.

Ele ressaltou que, para começar com esse processo, é importante estar preparado porque há muito dinheiro para financiar a propaganda desse mercado.

“Os times de futebol fizeram uma carta essa semana dizendo que, se eu acabar com as bets, vou acabar com o futebol. É mentira, porque o São Paulo foi três vezes campeão do mundo sem ter a bet, assim como também foram campeões o Flamengo, o Corinthians, o Internacional, o Grêmio, a Seleção Brasileira”.

Lula afirmou que os times de futebol não podem querer sobreviver às custas do povo, que já é torcedor e frequenta os estádios. Segundo ele, quem não quer que as bets acabem são as emissoras de TV, os influenciadores e empresários.

Renan Santos (Missão)

O candidato passou mais um dia no Rio Grande do Sul. Neste sábado (19), cumpriu agenda em Capão da Canoa. Em discurso aos apoiadores, Renan falou que “nós vamos militarizar o Brasil e juntos libertar a América do Sul do crime organizado”.

Disse ainda que, caso eleito, seu governo vai investigar o envolvimento de políticos com o crime organizado.

Sobre a polarização entre Flávio e Lula, Renan firmou que esta é a eleição da desistência: “ambos querem que você não tenha nenhuma esperança de nada diferente".

Romeu Zema (Novo)

No sábado (19), o candidato foi a Contagem (MG), onde defendeu estímulos ao microempreendedorismo. Afirmando querer tornar menos burocrática a legislação, Zema propõe mudanças nas atuais regras de autorização de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

“Quero que tenhamos, no Brasil, o mesmo que fizemos em Minas Gerais: confiar no empreendedor. Que ele passe a operar e, depois, o Estado fiscaliza. Hoje, parte-se do princípio de que ele é um criminoso, que o estabelecimento dele tem que ser aprovado antes dele começar a funcionar. Sou totalmente contrário”, comentou o ex-governador mineiro.

“Se alguém quiser abrir uma lanchonete, que abra. Aí, então, o Estado vai lá e fiscaliza. Se não estiver adequado, fecha. Hoje, às vezes, ele fica aguardando por meses para alguém ir lá fazer uma vistoria”, acrescentou.

Ele defendeu a redução do chamado “custo-Brasil” e destacou a preocupação com o nível de endividamento da população. “E quando eu falo de custo-Brasil, são vários, principalmente a taxa de juros que, hoje, é altíssima. Qualquer empreendedor que for a um banco pegar dinheiro vai estar pagando 25% ao ano. Lá fora, na Ásia, na Europa, na América do Norte, entre 6% e 7%.”

Ronaldo Caiado (PSD)

No sábado (19), o candidato esteve em Barretos, no interior de São Paulo, onde participou do Encontro Nacional de Muladeiros do Bem. Entrevistado por jornalistas, o político goiano prometeu que, se eleito, priorizará a saúde e, em particular, a prevenção ao câncer, promovendo o diagnóstico precoce da doença.

“A saúde terá prioridade total no sentido de fazer com que o atendimento básico seja de melhor qualidade e eficiência”, declarou.

O plano de governo de Caiado propõe a criação, no Sistema Único de Saúde (SUS), da chamada “via rápida do câncer”, estratégia que prevê o atendimento prioritário dos pacientes conforme a gravidade do caso.

“Para que as pessoas não cheguem ao hospital já em fase terminal”, explicou. O candidato também apontou algumas das demandas que vem recebendo de empresários do agronegócio.

“Mais do que nunca, o setor pede por um seguro rural. E um plano plurianual para que possa sobreviver às intempéries climáticas e às situações de mercado. Além da pacificação o campo”, concluiu Caiado, antes de seguir para Osasco, na região metropolitana da capital paulista, onde concedeu entrevista para uma emissora de TV.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Não houve divulgação de agenda pública do candidato neste fim de semana.

Samara Martins (UP)

A candidata participou de uma caminhada com panfletagem neste sábado (19), em Madureira, bairro da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Samara apresentou suas propostas para os trabalhadores, com aumento de 100% nos salários, redução da jornada de trabalho e fim da escala 6 por 1.

"Esse bairro é proletário, é dos trabalhadores, do povo negro. Vimos muitos trabalhadores concordando com o nosso programa e cansados da exploração que sofrem no capitalismo", disse.

Wilson Grassi (Democrata)

No sábado (19), o candidato participou do Rocky Mountain Games, no Pico do Jaraguá, na capital paulista.