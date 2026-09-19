Bolsonaro e Heleno são os únicos do Núcleo 1 que não leem na prisão

Em 2021, quando era presidente, Bolsonaro chegou a dizer que ficou três anos sem ler um livro

Ex-presidente cumpre prisão domiciliar em Brasília (Rafael Vieira/ Arquivo DP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno são os únicos presos da cúpula da trama golpista que não têm lido no cárcere para abater dias da pena.

A informação foi publicada pelo colunista Guilherme Amado no site Amado Mundo. Ele apurou que Bolsonaro e Heleno, ambos em prisão domiciliar, fogem da regra entre os seis presos do “Núcleo 1”, apontado como centro da tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023.

O ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier foram os primeiros a usar a leitura como remição de pena. Depois, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres também aderiram.

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), também foi condenado no “Núcleo 1”, mas está foragido nos Estados Unidos. Já Mauro Cid, outro integrante da cúpula, cumpre regime aberto por ter delatado os crimes.

Bolsonaro não lê

Há algum tempo, Bolsonaro alega que não lê por falta de tempo. Em 2021, quando era presidente, chegou a dizer que ficou três anos sem ler um livro.

Em janeiro do ano passado, reforçou o posicionamento e disse que se informa por uma “rede de Zap [WhatsApp] e informações".

"Livro eu não leio mais, não dá, não tenho tempo. Sou sincero. Eu tenho rede de Zap e informações. A China assinou com o Brasil 37 acordos. Esses eu tenho que ler", disse Bolsonaro à Rádio Bandeirantes Goiânia.

Leia a matéria original no site do jornal Estado de Minas