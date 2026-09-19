Fiuk anuncia fim da carreira solo e retorno à banda Hori em show com apenas 67 pessoas

O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (18) em Campinas, no interior de São Paulo. A apresentação ocorreu em uma casa de eventos com capacidade para mil pessoas

Fiuk diz que banda Hori irá voltar (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Fiuk anunciou o fim de sua carreira solo e o retorno da banda Hori, grupo que marcou o início de sua trajetória musical nos anos 2000. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira, 18, durante um show para 67 pessoas em Campinas, no interior de São Paulo. A apresentação ocorreu em uma casa de eventos com capacidade para mil pessoas.

"A banda Hori tá de volta! Esse é o meu lugar, eu demorei muito pra entender aqui até que eu me sinto em casa. Então agora eu sou vocalista da banda Hori!", disse Fiuk durante apresentação para a dezena de fãs.

No começo do mês, Fiuk anunciou que iria interromper a carreira musical por tempo indeterminado. Em meio a uma crise familiar e financeira, o cantor havia retomado os planos de voltar aos palcos após cerca de dez anos, mas decidiu cancelar as apresentações que estavam previstas na nova agenda. Uma delas, foi mantida: o que ocorreu ontem em Campinas.

"Eu tomei uma decisão muito importante e eu decidi cancelar os shows que estavam marcados, mas existe um show que eu decidi manter e eu vou fazer ele por uma razão muito especial, esse show vai ser meu último show como cantor e por tempo indeterminado", começou o artista, em um vídeo publicado no Instagram.

Trajetória de Fiuk na música

A relação de Fiuk com a música começou ainda na adolescência. Por volta dos 13 aos 15 anos, ele integrou a banda No Name, seu primeiro projeto musical, antes de assumir os vocais da Hori.

O grupo, formado também por Xande Bispo, na bateria, Cleiton Galvão, no baixo, Max Klein, na guitarra solo e nos vocais de apoio, e Renan Augusto, na guitarra base e nos vocais de apoio, permaneceu em atividade até 2011.

Com a Hori, o filho de Fábio Jr. ganhou projeção entre o público jovem e emplacou músicas como A Paz, Linda, Tão Linda, Só Você, Diga Que Me Quer, Segredo e Quando Você Voltar. A banda também integrou a trilha sonora de Malhação ID (2009 e 2010), com Quem Eu Sou como tema de abertura. Na mesma época, Fiuk fazia parte do elenco da novela.

Depois do fim da Hori, o cantor seguiu em carreira solo e lançou os álbuns Sou Eu, em 2011, e Vira-Lata, em 2013. Também apresentou trabalhos como os singles Amor (Na Sua Versão Mais Pura) e Penso em Você.

Em 2026, Fiuk retomou os lançamentos musicais com o EP M, Vol. 2 e passou a se apresentar com a Fiuk III, que reúne também o baterista e o baixista da Hori. O projeto marcou a tentativa de retorno aos palcos depois de aproximadamente uma década.

Agora, após anunciar o cancelamento das demais apresentações, Fiuk mantém apenas o show de Campinas como uma espécie de encerramento dessa nova etapa.

Dificuldades financeiras

A mudança na trajetória musical ocorre em meio às declarações recentes de Fiuk sobre dificuldades financeiras. Em agosto, o cantor afirmou que atravessava um período difícil e que havia parcelado despesas e impostos. "Eu estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estou parcelando os negócios, parcelando imposto", disse.

Na mesma entrevista, ao portal Metrópoles, Fiuk também falou sobre o afastamento do pai, Fábio Jr., e da irmã, Cleo Pires. Segundo o cantor, os três não mantêm mais contato. "Hoje a gente não tem mais uma relação. Dizer isso dói. Mas fingir que estava tudo bem dói muito mais", declarou.

Dias depois, Fiuk voltou a falar sobre suas finanças nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, contou que vendeu um dos carros para quitar impostos atrasados de suas empresas.

"É o seguinte: vendi o carro. E o que a gente precisa resolver primeiro? Dói, não dói? Ver valores altos e tal... Mas eu estou com meu imposto aqui. Meu imposto que estava atrasado, eu parcelei meu imposto e eu resolvi", afirmou, enquanto mostrava os documentos.

O cantor também surpreendeu ao revelar que seu custo de vida dele varia entre R$ 40 mil e R$ 50 mil por mês.

Em entrevista ao canal de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, o filho de Fábio Jr. afirmou viver como "filho de Deus até aqui". Sobre suas ocupações, ele disse: "Eu componho, já tive música em top 1. Já fui vocalista de banda de rock. Sou autor também, fiz um roteiro que já tentaram comprar algumas vezes. Vendo carro, toco bateria...".

A respeito de sua principal fonte de renda, Fiuk comentou ser a publicidade e venda de carros, além de ressaltar a volatilidade em termos de entrada de dinheiro. "Agora que eu estou escalando, fazendo intermediação de vendas, que eu consigo crescer".