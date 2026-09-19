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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até às 22h deste sábado (19)

Agência Brasil

Publicado: 19/09/2026 às 11:55

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O prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 58 milhões/Caixa/Divulgação

O prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 58 milhões (Caixa/Divulgação)

A Mega-Sena sorteia neste domingo (20) prêmio estimado em R$ 28 milhões. As seis dezenas do concurso 3.060 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (19) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35 e um bolão feito em Presidente Venceslau (SP) levou o prêmio de R$ 101.970.706,13..

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