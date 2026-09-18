Vídeo: Militantes de João Campos e Raquel Lyra se envolvem em confusão em Caruaru

Tumulto entre apoiadores foi registrado nas imediações do debate promovido pela Rádio Cultura do Nordeste, Diario de Pernambuco e TV Nova

Tumulto entre apoiadores foi registrado nas imediações do debate promovido pelo Diario de Pernambuco, Rádio Cultura do Nordeste e TV Nova. (Reprodução de vídeo)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram confusão envolvendo apoiadores da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, e do candidato João Campos (PSB), nesta quinta-feira (17), em Caruaru, no Agreste.

As imagens foram registradas nas imediações do Centro de Convenções do Senac, onde a Rádio Cultura do Nordeste, em parceria com o Diario de Pernambuco e a TV Nova Nordeste, realizou um debate com Ivan Moraes (PSOL), João Campos e Raquel Lyra.











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Troca de acusações e herança política marcam debate

O segundo debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), João Campos (PSB) e Ivan Moraes (PSOL), nesta quinta-feira (17), em Caruaru, no Agreste pernambucano, foi palco de mais um confronto político. O evento elevou o tom da disputa eleitoral com embates diretos centrados em acusações, gestões anteriores e citações a um suposto "gabinete do ódio".

A governadora e candidata à reeleição aproveitou parte dos blocos de confronto direto para trazer à tona o debate sobre a segurança no exercício da cidadania e a lisura do processo eleitoral. Na ocasião, ela citou episódios de violência política e reafirmou acusações contra o PSB apontando práticas que, segundo ela, buscam desestabilizar o pleito.

"Estão incitando violência na rua, que se pratique violência contra nós e contra a minha campanha. O que é que a gente tem feito? Trabalhado. Trabalhado propostas e entregue a Pernambuco o maior investimento da sua história”, disse a governadora.

Por outro lado, o candidato João Campos (PSB) rebateu as declarações cobrando explicações sobre a condução administrativa do governo e trazendo novamente à tona a questão do chamado "gabinete do ódio", apontando que a adversária se utiliza de estruturas de disseminação de ataques virtuais.

"Desde o início de 2025 eu tenho sido vítima de ataques recorrentes na rede social. Denunciamos o 'gabinete do ódio', supostamente constituído no entorno do Palácio do Campo das Princesas, e a Polícia Federal está investigando esses ataques que afrontam a democracia”, falou.