Novas pesquisas eleitorais movimentam disputa em Pernambuco na próxima semana

Saiba quais as datas dos próximos levantamentos divulgados sobre o cenário político estadual

Novas pesquisas permitirão observar possíveis movimentos do eleitorado após mais uma sequência de agendas de campanha, debates e embates entre os candidatos (Fotos: Sandy James/DP Foto)

Duas novas pesquisas de intenção de voto vão atualizar o cenário da disputa eleitoral em Pernambuco na próxima semana. Os institutos Atlas/Intel e Quaest divulgam novos levantamentos sobre a intenção de votos no estado.

A primeira rodada prevista é da Atlas/Intel, com divulgação na segunda-feira (21). O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-02023/2026. Dois dias depois, na quarta-feira (23), será a vez da Quaest apresentar uma nova radiografia da corrida eleitoral pernambucana. Registrada sob o número PE-05671/2026, a pesquisa ouvirá 1.302 eleitores entre sábado (19) e terça-feira (22).

O levantamento da Quaest terá margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Além das intenções de voto para o Governo de Pernambuco, a pesquisa também vai medir a disputa pelas duas vagas do Estado no Senado e a corrida pela Presidência da República.

Pesquisas na reta final da campanha

As novas rodadas serão divulgadas em um momento decisivo da campanha, com a aproximação do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e a intensificação das agendas dos principais postulantes ao Governo de Pernambuco: a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

A Atlas/Intel divulgou seu levantamento mais recente no Estado nesta quinta-feira (17). A pesquisa apontou Raquel com 48,7% das intenções de voto no primeiro turno e João com 45,6%. Como a margem de erro era de dois pontos percentuais, os dois apareceram tecnicamente empatados.

Na simulação de segundo turno, Raquel registrou 51,1%, enquanto João marcou 47,3%, também em situação de empate técnico dentro da margem de erro. Foram ouvidos 1.793 eleitores entre os dias 11 e 16 de setembro.

A rodada anterior da Quaest, divulgada no início deste mês, também mostrou uma disputa apertada pelo Palácio do Campo das Princesas. As novas pesquisas permitirão observar possíveis movimentos do eleitorado após mais uma sequência de agendas de campanha, debates e embates entre os candidatos.

O Diario de Pernambuco divulga resultados de pesquisas eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, após os levantamentos serem tornados públicos pelos veículos contratantes.

