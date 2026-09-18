Lula cita eixos contra o crime: sufocar logística, retomar território e fortalecer cidades

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ( Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (18) que o governo federal trabalha com três eixos no combate ao crime organizado e na melhora na segurança pública: sufocar a logística do crime, retomar o controle de territórios e comunidades e fortalecer a capacidade dos municípios enfrentarem o crime.

"A retomada do controle de territórios É a parte mais desafiadora. É a parte que dá segurança à sociedade. Você não pode levantar sabendo que seu bairro tem um dono. Não pode comprar gás tendo que pagar um pedágio. A rua é sua, o bairro é seu", disse o presidente em entrevista à Rádio Tupi.

O presidente disse que vai anunciar uma "experiência" no Rio para a retomada de territórios e segurança pública. Falou que esse "plano piloto" poderá ser implementado em todo o país se der certo no estado. Afirmou que sempre foi contra intervenções pontuais pelo Exército porque os criminosos sempre voltavam ao local.

"Eu sempre fui contra GLO, decreto de Garantia da Lei e da Ordem, anunciavam intervenção, os bandidos saíam, o Exército ficava um ou dois meses e quando saía a bandidagem voltava. É preciso colocar fixo. A polícia precisa atuar 24h por dia durante 365 dias por ano", disse.

O presidente disse que seu governo está tentando aprovar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) no Congresso para dar mais atribuições à União na segurança pública. Prometeu transformar 138 cadeias no país em presídios de segurança máxima.

