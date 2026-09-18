Lula propõe Ministério da Segurança e novo aumento do salário mínimo

Entre as propostas do plano de governo de Lula estão o aumento do salário mínimo sempre acima da inflação, criação de um ministério para a segurança pública e a ampliação do programa Farmácia Popular

'Voto definirá se teremos um Brasil que se apequena para outros países', diz Lula. (Foto: Ricardo Stuckert.)

Na busca pela reeleição, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, baseia parte de seu plano de governo nos feitos da gestão atual. Muitas propostas visam a dar continuidade a políticas adotadas nos últimos quatro anos ou aprofundá-las com mais investimentos e expansão de alcance.

Entre as diretrizes do plano de governo de Lula estão o aumento do salário mínimo sempre acima da inflação, a ampliação do programa Farmácia Popular com exames laboratoriais gratuitos, novos investimentos em defesa nacional e a criação de um ministério voltado à segurança pública.

Propostas para a Saúde

Em seu programa de governo para um eventual novo mandato, a campanha de Lula projeta criar “a maior rede pública de cuidado ao câncer do mundo”. Para isso, prevê investimentos em diagnóstico e tratamento da doença com técnicas e equipamentos modernos, além da atualização da lista de medicamentos quimioterápicos e imunoterápicos.

No âmbito do programa Farmácia Popular, criado em 2004 para disponibilizar medicamentos da Atenção Primária, a proposta é incluir a oferta de exames laboratoriais, de diagnóstico e de monitoramento de condições crônicas. A meta é incluir o acompanhamento de doenças como hipertensão arterial e diabetes no rol de serviços do programa.

Segurança Pública e combate ao crime organizado

Uma das principais propostas de Lula é a criação do Ministério da Segurança Pública. Uma vez instalada, a pasta será responsável por coordenar, em articulação com os estados e municípios, a execução das políticas nacionais do setor, além de fortalecer a integração no enfrentamento ao crime organizado.

A diretriz para a área visa ao fortalecimento do Programa Brasil contra o Crime Organizado, lançado em maio deste ano. No âmbito dessa iniciativa, o plano pretende avançar no combate ao tráfico de armas, munições e explosivos, asfixiar financeiramente facções e milícias e reforçar a segurança nos presídios federais.

Educação e expansão da rede federal

No campo da educação, Lula promete ampliar os investimentos nos institutos federais de educação técnica e tecnológica. “No novo mandato, continuaremos a expansão da nossa rede de institutos federais, priorizando a interiorização, os vazios educacionais, as periferias urbanas e os municípios com baixa oferta de cursos técnicos”, aponta o texto do programa.

O documento propõe ainda expandir a cobertura de creches, ampliar os investimentos em ensino de tempo integral e ofertar mais vagas no ensino técnico e superior.

Economia, salário mínimo e neoindustrialização

Na economia, o plano prevê a isenção de impostos para itens da cesta básica e a continuidade da política de valorização permanente do salário mínimo. O texto também defende “manter a inflação sob controle de forma duradoura e sustentável, garantindo que a renda real da população cresça acima do custo de vida”.

Para o setor produtivo, o foco está no fortalecimento do processo de neoindustrialização. “O foco estratégico está na inovação, Inteligência Artificial (IA), minerais críticos e outros ativos capazes de colocar o Brasil de uma vez por todas como protagonista em áreas portadoras de futuro”, diz o plano de governo.

Combate à corrupção e transparência

As medidas de combate à corrupção preveem dar sequência ao Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025–2027, fortalecendo mecanismos de prevenção e responsabilização. A proposta promete aprimorar os portais de transparência pública com o uso de dados abertos e ferramentas de inteligência artificial.

Soberania Nacional, Defesa e Política Externa

O tema da soberania é abordado a partir da proteção das fronteiras e do fortalecimento da Base Industrial e Tecnológica de Defesa, com o reequipamento das Forças Armadas para a proteção do território e dos recursos naturais do país.

O fortalecimento da Inteligência de Estado também é destacado para garantir proteção contra ameaças geopolíticas, cibernéticas e do crime transnacional. “A atividade será exercida em caráter civil, subordinada ao Estado Democrático de Direito, à neutralidade político-partidária, aos direitos fundamentais e ao controle democrático, rejeitando seu uso para fins de perseguição política”, afirma o documento.

Na política externa, o plano foca na integração da América do Sul e na consolidação do Mercosul como principal plataforma de integração econômica, produtiva e social da região.