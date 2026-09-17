Lula promete canetas emagrecedoras gratuitamente para pacientes com obesidade

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (EVARISTO SA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 17, durante agenda em Montes Claros (MG), que canetas emagrecedoras serão distribuídas gratuitamente para pacientes com obesidade. Lula, porém, não indicou quando a iniciativa passará a valer, nem mesmo se será neste ou em um eventual quarto mandato.

"Essa canetinha vai ser utilizada para cuidar, de graça, para as pessoas que tenham obesidade. Quando o médico detectar que um homem ou uma mulher tem problema de se curar", disse o petista durante uma visita ao Complexo Industrial da Eurofarma.

Durante o discurso no Norte de Minas, Lula afirmou também que os minerais críticos e as terras raras serão um "passaporte para o futuro do povo brasileiro". Ao destacar a sanção da política nacional, feita nesta quarta-feira, 16, o presidente disse que o conselho especial montado na Presidência será feito para impedir que chineses e americanos dominem as matérias-primas brasileiras.

"Acreditem, esse País não tem retorno, é daqui para frente. A gente vai fazer esse País se transformar, nos próximos 10 anos, em um País altamente desenvolvido. Chega de ficar olhando para Xangai, chega de ficar olhando para o Vale do Silício. Vamos olhar para nós", disse Lula.

Lula também relatou críticas sofridas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dizendo que ele é historicamente atacado pela iniciativa privada e pela imprensa. "Nunca levaram em conta quantas pessoas o SUS salvava, só anunciavam as pessoas que morriam para criar uma imagem negativa", declarou.

Lula agora vai se encaminhar para um comício ao lado do candidato dele ao governo de Minas, Patrus Ananias (PT), em Montes Claros. Também estarão presentes as candidatas ao Senado apoiadas por ele: Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL)